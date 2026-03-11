A kassaiak is támogatják a székely autonómiát

A Bocskai Keresztyén Társaság (BKT) rendezésében Kassán is összejöttünk a székely szabadság napja alkalmából március 11-én a Márai-szobornál.

Miután elénekeltük a régi székely himnuszt, Göőz László, a BKT elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően jómagam ünnepi beszédet mondtam.

„Az emlékezés információt hord – mondottam. – Az információ hatalom! Ezért kell emlékeznünk. A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-án úgy döntött, hogy minden év március 10-én megtartja a székelység összetartozása, a székely szabadság napját. A kassaiak a kezdetektől fogva szolidaritási megemlékezést tartanak a Márai-szobornál, de erről mindmáig a Wikipédia nem szerzett tudomást. Kérem, ezután se árulják el neki! Ezen a napon az erdélyi magyar szervezetek Marosvásárhelyen megemlékeznek és felvonulnak, melyen Erdély magyarlakta településeiről érkeznek résztvevők. Abban a városban, amelyben a Makk-féle összeesküvés három tagját 1854-ben ezen a napon végezték ki. Igen, az emlékezés felelősség is! Az elbukott magyar forradalmat és szabadságharcot szerették volna újra fellobbantani. A kivégzés helyén 1875-ben emlékművet állítottak, melynek szövegét Jókai Mór fogalmazta meg. Az a Jókai, aki városunk parlamenti képviselője volt 1884–92 között.

De arról sem feledkezhetünk meg, hogy Orbán Balázs, a „legnagyobb székely” édesapja, János Kassamindszenten született, s amikor leszerelt a napóleoni háborúk után, s Hernádgecsén gazdálkodott. Felesége, Knechtel Eugénia kassai nevelőintézetben tanult.

Márai Sándor 1942. augusztus 11–12-én járt Marosvásárhelyen a feleségével. Először lelkendezett az első és második bécsi döntés után, de egyhamar rájött, a történelmi igazságtétel nem lehetett maradandó.

Néhány év és visszaállt a korábbi igazságtalanság. Ezért újra küzdeni kell. Ezért van szükség autonómiára. A környező országok magyarsága is ezt szeretné kiharcolni.

Pillanatnyilag a székelyek állnak ennek a törekvésnek az élén. Ezért kell támogatnunk őket és köszönöm mindenkinek, aki ide gyülekezett Esterházy János hónapjában, a székely zászló alá. Nem mellékes, hogy a gróf a család erdélyi ágából származott. Ez a néhány adat is mutatja, összetartozunk. Támogatjuk ezt a nemes törekvést, mely egyszer majd zöld utat kap! Ezért vagyunk itt.”

A tüntetésen részt vettek a kassai Márai Gimnázium diákjai, akik megkoszorúzták Márai szobrát, s az eseményt megtisztelte jelenlétével Berényi János konzul.

Végezetül az újabb székely himnuszt énekeltük el.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma