Húsvét a múzeumban

A Galántai Honismereti Múzeum szeretettel vár kicsiket és nagyokat a hagyományos húsvéti Családi szombat c. rendezvényére. 2026. március 21-én szombaton délután a múzeum kiállítótermeiben kézműves vásár várja a látogatókat, a húsvéti alkotóműhelyben pedig a tojásfestés mellett további érdekes kézműves technikákat is kipróbálhatnak a gyerekek-felnőttek egyaránt. A program 13-tól 17 óráig tart.

A Galántai Honismereti Múzeum fontosnak tartja a népi hagyományok megőrzését és továbbadását, a régi mesterségek bemutatását, és hogy néhány kézműves technikát a mai kor embere is megismerhessen és kipróbálhasson.

Népi iparművészektől elleshetik a tojásdíszítés fortélyait: itt lesz Vida Anikó, aki keresztszemes hímzéssel díszít, Reinald Kuna drótozós technikát alkalmaz, Réső Veronika pedig pamutfonallal teszi különlegessé a húsvéti tojásokat.

Ezenkívül számos más kézműves tevékenységet is kipróbálhatnak, ha ellátogatnak a Galántai Honismereti Múzeumba március 21-én, szombaton 13 és 17 óra között a húsvéti Családi napra.

Belépőjegyek ára: felnőtt – 4 €, nyugdíjasok, gyermekek 6 éves kortól – 2 €.

