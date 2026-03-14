Home Régió Húsvét a múzeumban
Régió

Húsvét a múzeumban

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Galántai Honismereti Múzeum szeretettel vár kicsiket és nagyokat a hagyományos húsvéti Családi szombat c. rendezvényére. 2026. március 21-én szombaton délután a múzeum kiállítótermeiben kézműves vásár várja a látogatókat, a húsvéti alkotóműhelyben pedig a tojásfestés mellett további érdekes kézműves technikákat is kipróbálhatnak a gyerekek-felnőttek egyaránt.  A program 13-tól 17 óráig tart.

A Galántai Honismereti Múzeum fontosnak tartja a népi hagyományok megőrzését és továbbadását, a régi mesterségek bemutatását, és hogy néhány kézműves technikát a mai kor embere is megismerhessen és kipróbálhasson.

Népi iparművészektől elleshetik a tojásdíszítés fortélyait: itt lesz Vida Anikó, aki keresztszemes hímzéssel díszít, Reinald Kuna drótozós technikát alkalmaz, Réső Veronika pedig pamutfonallal teszi különlegessé a húsvéti tojásokat.

Ezenkívül számos más kézműves tevékenységet is kipróbálhatnak, ha ellátogatnak a Galántai Honismereti Múzeumba március 21-én, szombaton 13 és 17 óra között a húsvéti Családi napra.

Belépőjegyek ára: felnőtt – 4 €, nyugdíjasok, gyermekek 6 éves kortól – 2 €.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma