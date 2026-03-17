Krausz Ferenctől Kurtág Györgyig

A következő hetekben a frissen kitüntetett Kossuth- és Széchenyi-díjas művészekkel, alkotókkal készült beszélgetések, portrék és archív felvételek várják a közmédia nézőit, hallgatóit. Az M5, a Duna World, az M2 Petőfi TV kínálatában, valamint a Kossuth Rádióban tudósok, zenészek, írók és képzőművészek életútját, gondolatait és pályáját bemutató műsorok sorakoznak.

A hét egyik kiemelt műsoraként láthatták az M5 kulturális csatornán A Nagyok című portréműsor Krausz Ferenc életútját bemutató adását március 17-én reggel, amelynek mindkét része újranézhető a Médiaklikken. Március 17-én 19 órától az M5 műsorán a Teremtő gondolat szobrai című film idézi fel a Kossuth-díjas szobrászművész, Melocco Miklós munkásságát.

Az irodalom iránt érdeklődőknek a Fülszöveg című műsor kínál találkozást a József Attila-díjas költővel, íróval, Lackfi Jánossal március 18-án 9:25-től, míg a Kontúr kora esti adásában Fischl Mónika pályájába nyerhet betekintést a közmédia közönsége. A képzőművészet iránt érdeklődők számára az MMA portrék sorozat hoz különleges epizódot: a március 21-i adás a Kossuth-díjas képzőművész, Szurcsik József munkásságát mutatja be.

Zenei életutak és nagy pillanatok

A Duna World műsorán több olyan adás is látható, amely a magyar zenei élet meghatározó alakjait idézi meg. A Nagy pillanatok sorozat epizódjai között szerepel az utánozhatatlan hangú énekesnő, Rúzsa Magdi koncertfelvétele és pályájának fontos állomásai, valamint a népzenei élet kiemelkedő alakja, Pál István Szalonna portréja. A Hogy volt?! című műsor szintén több díjazott alkotót idéz meg: a nézők találkozhatnak Fischl Mónika musicalszínésszel, valamint az Edda frontemberével, Pataky Attilával.

Külön figyelmet kap a Kossuth-díjas zeneszerző, Kurtág György életműve is. A Duna World műsorán Nagy pillanatok-epizód és portrébeszélgetés idézi fel pályáját, míg az M5 műsorán a Magyar krónika és egy különleges koncertfelvétel is a zeneszerző munkásságát ünnepli. Áprilisban a csatorna bemutatja a Kurtág 100 – születésnapi koncert felvételét is, amelyen a világhírű izlandi zongoraművész, Víkingur Ólafsson tolmácsolja a szerző műveit. Szintén az M5 műsorán Fischl Mónika életműkoncertje idézi fel a operettszínpad legszebb pillanatait.

A következő hetek műsorai között szerepel az Újvilági portrék azon epizódja is, amely a világhírű animációs rendező és producer, Csupó Gábor pályáját mutatja be. A költészet kedvelői pedig az MMA portrésorozatban találkozhatnak a Kossuth-díjas Tóth Erzsébettel is.

A zenei kínálatban koncertfelvételek is szerepelnek: az M2 Petőfi TV műsorán az Edda Művek akusztikus koncertje és egy teljes koncertfelvétel is látható lesz.

MTVA/Felvidék.ma