Megérkeztek a külképviseleti urnák, kezdődhet a szavazatok szétválogatása

Hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra a világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák – közölte csütörtökön a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel.

Az NVI tájékoztatása szerint a külképviseleteken a választópolgárok kiemelkedő aktivitást mutattak: több helyszínen 90 százalék feletti volt a részvétel, néhány kisebb külképviseleten pedig minden regisztrált választópolgár leadta voksát. A legnagyobb forgalmú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8924-en szavaztak.

A beérkezett urnákat a Nemzeti Választási Bizottság tételesen ellenőrizte, és a vizsgálat során valamennyit sértetlennek találta.

Ennek nyomán megkezdődhetett az urnák felbontása, valamint a bennük lévő szavazatok országgyűlési egyéni választókerületek szerinti szétválogatása.

Az NVI közlése szerint mind a 106 egyéni választókerületben egy-egy szavazatszámláló bizottság dolgozik azokban a kijelölt szavazókörökben, ahová a belföldi átjelentkezéssel, illetve a külképviseleteken leadott voksok beérkeznek. Ezeket a szavazatokat a kijelölt szavazókörökben leadott szavazatokkal együtt számolják össze.

Ezt követően az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok állapítják meg az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményeit rögzítik.

Az NVI hozzátette: a választási szervek folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett lehessen megállapítani.

