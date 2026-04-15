Látványos musical április 24-én Dunaszerdahelyen, ingyenes megtekintéssel

Április 24-én, a Szent György-napok keretében Dunaszerdahelyre érkezik a „Nikola Tesla – Végtelen energia” című musicalshow. A kétórás előadás 18.30-kor kezdődik a városi sportcsarnokban, és a közönség számára a városi önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen lesz megtekinthető.

A produkció a legkorszerűbb színpadtechnikai megoldásokkal teremt látványos vizuális világot, amely nemcsak lenyűgöz, hanem izgalmas zenei és képi hátteret ad Nikola Tesla életének bemutatásához.

A történet végigvezeti a nézőt Tesla életének meghatározó állomásain: Smiljantól Prágán, Budapesten, Párizson és New Yorkon át egészen a chicagói világkiállításig és a Niagara-vízesésig, felidézve a 19. század pezsgő világát.

Tesla a tudománytörténet egyik legkiemelkedőbb alakja, akinek munkássága alapjaiban formálta át a modern világot. Számos olyan találmány és elv fűződik a nevéhez, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne a mindennapi élet – ide tartozik például a vezeték nélküli energiaátvitel vagy az elektromos rendszerek fejlődése.

Kevesen tudják, hogy pályafutása Budapesten indult, a Puskás-féle telefongyárban, majd később az Egyesült Államokban teljesedett ki, ahol megvalósíthatta egyik legnagyobb álmát: a Niagara-vízesésre épített erőmű megtervezését.

A kétfelvonásos, lendületes és látványos zenés darab nemcsak szórakozást ígér, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a közönség új oldaláról ismerje meg a zseniális feltaláló életét és gondolkodását.

A dalokat az Artisjus- és Fonogram-díjas Sebestyén Áron szerezte, a dalszövegekért és a dramaturgiáért Müller Péter Sziámi felel. A szövegkönyvet Egressy Zoltán írta, a koreográfiát Szabó Anikó készítette, míg a látványvilágot a Forward Productions alkotta meg. A jelmezeket Kiss Márk tervezte.

A szervezők minden érdeklődőt várnak egy különleges, látványos estére, ahol a tudomány és a művészet találkozik a színpadon. Az előadás előtt és után pedig a Szent György-napok vásártéri színes zenés programja kínál további kikapcsolódást, amelyen többek közt Peter Srámek és Tóth Vera is fellépnek.

