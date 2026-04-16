Kamionnal ütközött egy vonat Dunaszerdahelynél, szünetel a vasúti közlekedés

Kamionnal ütközött egy személyvonat csütörtökön reggel Dunaszerdahelynél, emiatt szünetel a vasúti közlekedés a Dunaszerdahely és Alistál közötti szakaszon. A Leo Express tájékoztatása szerint pótlóbuszos közlekedést biztosítanak, a forgalmi korlátozásról folyamatosan adnak tájékoztatást. A Zelená vlna STVR információi szerint a baleset a Dunaszerdahelyről Hegyéte felé vezető kijáratnál történt, a közúti terelés a Pódafai úton halad.

A sajtóban később megjelent információk szerint a balesetnek halálos áldozata is van, és több mint húszan megsérültek. A Pravda beszámolója szerint egy ember életét vesztette, 21-en pedig megsérültek.

A vasúttársaság közlése szerint a helyszínen mentőegységek dolgoznak, jelenleg az utasok és a személyzet biztonsága, valamint a sérültek ellátása az elsődleges. A társaság azt is jelezte, hogy a fennakadás akár a következő napig is eltarthat a kisiklás és az infrastruktúrában keletkezett károk miatt. A REX 1433-as járatot a Hegyéte–Komárom szakaszon törölték. A részletekről a Leo Express Podunajsko a közösségi oldalán számolt be.

A szlovák tűzoltó- és mentőszolgálat közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint a balesetet röviddel 9.15 előtt jelentették. A helyszínen a dunaszerdahelyi és nagymegyeri hivatásos tűzoltók, valamint a bősi és diósförgepatonyi önkéntes egységek avatkoznak be. Az ütközés következtében a vonatszerelvény kisiklott, az érintett útszakasz jelenleg járhatatlan. A balesetnél gázolajszivárgás is történt, ezért műszaki egységet is a helyszínre irányítottak. A sérültek számára a helyszínen úgynevezett mentési fészket alakítottak ki, ahol halaszthatatlan egészségügyi ellátást kapnak.

SZE/Felvidék.ma/Pravda/tvnoviny/TASR