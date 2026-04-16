Csütörtökön sárga nárciszok lepik el az ország utcáit

Csütörtökön ismét megrendezik Szlovákiában a Nárciszok Napját, amellyel a daganatos betegek iránti szolidaritásra hívják fel a figyelmet. A Rákellenes Liga közlése szerint az országban évente mintegy 40 ezer új onkológiai beteget diagnosztizálnak.

A szervezet emlékeztetett: a sárga nárcisz immár harminc éve jelképezi a daganatos betegek ezernyi történetét, egyben a remény, az együttérzés és a támogatás szimbóluma is. Eva Kováčová, a Rákellenes Liga ügyvezető igazgatója szerint a kezdeményezés mára hagyománnyá és a szolidaritás erős jelképévé vált, amely a betegek és családjaik segítése mellett a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet.

Csütörtökön a liga önkéntesei azonosítóval ellátva gyűjtenek adományokat az utcákon, a járókelők tetszőleges összeggel támogathatják őket. Az adományozás április 18-ig a gyűjtés partnereinél is lehetséges, emellett április 13. és 20. között sms-ben, banki átutalással, QR-kód beolvasásával, virtuális nárcisz vásárlásával vagy nárciszos termékek megvételével is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez.

A jubileumi, 30. Nárciszok Napjára 900 ezer kitűzhető nárciszt készítettek elő, és több mint ezer társszervező összesen 12 500 önkéntessel kapcsolódik be az akcióba országszerte. A szervezők több mint 4200 gyűjtőpersellyel készülnek.

A nap folyamán több szlovákiai városban a daganatos megbetegedések megelőzésének lehetőségeit is bemutatják, önvizsgálati tanácsokkal és gyakorlati információkkal. Az érdeklődők csütörtökön véradással is kifejezhetik támogatásukat a rákbetegek iránt.

A programok sora április 26-án a Kassa megyei Eperjesen rendezett Nárcisz-futással folytatódik, amelynek teljes regisztrációs bevételét a Rákellenes Liga kapja.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

Kapcsolódó cikkek

Ezek is érdekelhetik

Kínai kutatók az immunrendszer öregedését lassító tényezőt azonosítottak

Szerves anyagokat talált egy nemzetközi kutatócsoport a kínai...

Éjjel az ország nagy részén fagy várható

Éjszaka fagy várható szinte az egész országban, figyelmeztetést...

Újabb üstököst lehet megfigyelni a tavaszi égbolton

Az egészség kulcsa a megelőzés: megfelelő életmóddal csökkenthetők...

Javul a halvándorlás a Belá folyón

Medvehagymaszezon van, íme néhány egészségtudatos recept

A nyuszi nem ünnepi kellék!

A húsvét egyik velejárója, hogy több étel kerül...

