Csütörtökön sárga nárciszok lepik el az ország utcáit

Csütörtökön ismét megrendezik Szlovákiában a Nárciszok Napját, amellyel a daganatos betegek iránti szolidaritásra hívják fel a figyelmet. A Rákellenes Liga közlése szerint az országban évente mintegy 40 ezer új onkológiai beteget diagnosztizálnak.

A szervezet emlékeztetett: a sárga nárcisz immár harminc éve jelképezi a daganatos betegek ezernyi történetét, egyben a remény, az együttérzés és a támogatás szimbóluma is. Eva Kováčová, a Rákellenes Liga ügyvezető igazgatója szerint a kezdeményezés mára hagyománnyá és a szolidaritás erős jelképévé vált, amely a betegek és családjaik segítése mellett a megelőzés fontosságára is felhívja a figyelmet.

Csütörtökön a liga önkéntesei azonosítóval ellátva gyűjtenek adományokat az utcákon, a járókelők tetszőleges összeggel támogathatják őket. Az adományozás április 18-ig a gyűjtés partnereinél is lehetséges, emellett április 13. és 20. között sms-ben, banki átutalással, QR-kód beolvasásával, virtuális nárcisz vásárlásával vagy nárciszos termékek megvételével is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez.

A jubileumi, 30. Nárciszok Napjára 900 ezer kitűzhető nárciszt készítettek elő, és több mint ezer társszervező összesen 12 500 önkéntessel kapcsolódik be az akcióba országszerte. A szervezők több mint 4200 gyűjtőpersellyel készülnek.

A nap folyamán több szlovákiai városban a daganatos megbetegedések megelőzésének lehetőségeit is bemutatják, önvizsgálati tanácsokkal és gyakorlati információkkal. Az érdeklődők csütörtökön véradással is kifejezhetik támogatásukat a rákbetegek iránt.

A programok sora április 26-án a Kassa megyei Eperjesen rendezett Nárcisz-futással folytatódik, amelynek teljes regisztrációs bevételét a Rákellenes Liga kapja.

