A kormány eltörli a gázolaj tankolására vonatkozó 400 eurós határértéket

Április 17-től eltörli a szlovák kormány a gázolaj tankolására vonatkozó 400 eurós határértéket – a kabinet szerdán jóváhagyta a kőolajellátási válsággal kapcsolatban hozott korlátozások módosítását.
További 30 napig viszont érvényben marad, hogy kannákba csak tíz liter gázolajat lehet vásárolni.
Szintén további 30 napig érvényben marad Szlovákiában a gázolaj kettős árazása
– tette hozzá a gazdasági minisztérium.
A hazai, illetve a külföldi járművezetők számára március 18-án vezette be a kormány a kettős árazást, ám az Európai Bizottság ezt az uniós jog megsértésének minősítette.
