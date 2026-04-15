A kormány eltörli a gázolaj tankolására vonatkozó 400 eurós határértéket

Április 17-től eltörli a szlovák kormány a gázolaj tankolására vonatkozó 400 eurós határértéket – a kabinet szerdán jóváhagyta a kőolajellátási válsággal kapcsolatban hozott korlátozások módosítását.

További 30 napig viszont érvényben marad, hogy kannákba csak tíz liter gázolajat lehet vásárolni.

Szintén további 30 napig érvényben marad Szlovákiában a gázolaj kettős árazása

– tette hozzá a gazdasági minisztérium.

A hazai, illetve a külföldi járművezetők számára március 18-án vezette be a kormány a kettős árazást, ám az Európai Bizottság ezt az uniós jog megsértésének minősítette.

TASR/Felvidék.ma