A kormány eltörli a gázolaj tankolására vonatkozó 400 eurós határértéket

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Április 17-től eltörli a szlovák kormány a gázolaj tankolására vonatkozó 400 eurós határértéket – a kabinet szerdán jóváhagyta a kőolajellátási válsággal kapcsolatban hozott korlátozások módosítását.

További 30 napig viszont érvényben marad, hogy kannákba csak tíz liter gázolajat lehet vásárolni.

Szintén további 30 napig érvényben marad Szlovákiában a gázolaj kettős árazása

– tette hozzá a gazdasági minisztérium.

A hazai, illetve a külföldi járművezetők számára március 18-án vezette be a kormány a kettős árazást, ám az Európai Bizottság ezt az uniós jog megsértésének minősítette.

TASR/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

A Hlas-DS ragaszkodik a miniszterek költségtérítésének befagyasztásához

Elegendő üzemanyag van Szlovákiában

Meghatározott összeget költhetnek a helyi és a megyei...

Nem alakul újra az ÚŠP és a NAKA,...

Kevesebb bürokrácia: a parlament elfogadta az anyakönyvi törvény...

II. Slachta Margit-konferencia Komáromban

Több mint ötven javaslatról szavaznak ma a szlovák...

1,7 millió euróra csökkentette veszteségét tavaly a Szlovák...

Pulóverben, nyakkendő nélkül – Szapon folytatódott Gubík László...

Mikor kezdik el az építkezést az R2-es gyorsforgalmi...

