Új gázvezeték köti majd össze Magyarországot és Szlovéniát

Magyarország és Szlovénia megállapodást írt alá földgázszállítási rendszereik összekötéséről, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtótájékoztatón.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a földgáz továbbra is meghatározó szerepet játszik Magyarország energiaellátásában, hiszen a teljes felhasználás mintegy harmadát teszi ki. Magyarország eddig hat szomszédos országgal kapcsolta össze hálózatát, egyedül Szlovénia maradt ki, most azonban ez is megváltozik. A beruházással mindkét ország minden szomszédjával összekapcsolódik földgázszállítási szempontból.

Szijjártó szerint a fejlesztés az energiabiztonságot erősíti, mert minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál stabilabb az ellátás. Hozzátette,

nem meglévő útvonalak helyett épül új összeköttetés, hanem plusz lehetőségként.

A tervek szerint összesen 115 kilométer hosszú vezetéket építenek ki. A magyar szakaszon mintegy 40 kilométernyi új vezeték és egy kompresszorállomás is létesül. Az első ütemben évi 440 millió köbméteres kapacitással számolnak, amelyet később 1,7 milliárd köbméterre lehet bővíteni.

Ez lehetővé tenné azt is, hogy Magyarország Szlovénián keresztül az olasz cseppfolyósítottgáz-forrásokhoz is hozzáférjen.

A miniszter közölte, hogy a beruházáshoz uniós forrásokat szeretnének szerezni Brüsszelben. Szerinte ha az Európai Bizottság valóban komolyan veszi a közép-európai országok energiaforrásainak diverzifikációját, akkor annak pénzügyi támogatását is biztosítania kell.

Szijjártó kitért a nemzetközi helyzetre is. Úgy fogalmazott, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása súlyos globális energiaellátási válságot idézhet elő. Emellett bírálta Ukrajnát és Brüsszelt is az olajszállítások körüli helyzet miatt.

A magyar kormány álláspontja szerint az energiapolitikát nem ideológiai, hanem gyakorlati kérdésként kell kezelni. Ennek lényege, hogy nem vezetékeket kell lezárni, hanem új útvonalakat kell kiépíteni, mert ez szolgálja leginkább az ellátás biztonságát.

Felvidék.ma/MTI