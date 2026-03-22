Jóval csapadékosabb volt az idei február Szlovákiában, mint tavaly

Február Szlovákiában jóval „vizesebb” volt, mint az előző év azonos időszaka, amelyet szinte valamennyi vízgyűjtő területen szárazként értékeltek. Az átlagos havi vízhozamok alapján az idei február csaknem minden vízgyűjtőn felülmúlta a sokéves átlagot – közölte honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet.

Az intézet tájékoztatása szerint február folyamán gyakori volt a csapadékhullás, miközben a hókészlet folyamatosan csökkent, és a jégjelenségek hatására a legtöbb vízfolyás vízszintje ingadozóvá vált.

A hónap végén több helyen, a Vág vízgyűjtő területén elérte az elsőfokú árvízvédelmi készültséget a vízszint, ugyanakkor a hónap nagy részében stabilak maradtak a vízállások.

A január végén megfigyelt fokozatos vízszint- és hozamnövekedés februárban is folytatódott. A hosszú távú átlagokhoz viszonyítva a megfigyelt objektumok 55 százalékánál mértek átlag feletti talajvízszintet és forráshozamot, ami több mint 20 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest.

Átlag feletti értékeket rögzítettek a Bodva, a Dunajec, a Poprád, a Hernád, a Garam, a Morva és a Sajó vízgyűjtőin, míg a Bodrog vízgyűjtőjén átlag alatti értékek fordultak elő.

„Összességében februárt a felszín alatti vizek szempontjából átlagosnak, illetve enyhén átlag felettinek értékeltük, ami javulást jelent a 2025 februárjához képest, amelyet átlag alatti hónapként minősítettünk”

– közölték a SHMÚ szakemberei. Hozzátették: csapadék szempontjából a hónap összességében normálisnak számított, ugyanakkor a Duna vízgyűjtőjén, a Nyitra részvízgyűjtőjén, a felső Vág és a Bodva térségében helyenként nedves, míg a Garam és a Hernád felső szakaszán inkább száraz jellegű volt.

