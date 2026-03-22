Kitekintő

„Nem leszünk adósrabszolgák Ukrajna kedvéért”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ha Ukrajna nem tudja visszafizetni a neki nyújtott támogatást, az európai uniós tagállamoknak kell helytállniuk helyette, ami adósrabszolgaságot jelentene, de mi nem leszünk adósrabszolgák Ukrajna kedvéért – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Hódmezővásárhelyen, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

Orbán Viktor kifejtette: gyermekeink és unokáink pénze is veszélyben van, mert Nyugat-Európában sincs pénz a háborúra, ezért a tagállamok hitelt vesznek fel.

De az Ukrajnának szánt pénz nem jön vissza, Ukrajna nem tudja visszafizetni

– közölte.

Hozzátette: ő már kívül tartotta Magyarországot egy ilyen hitelből.

A kormányfő kitért rá:

Magyarország minden kötelességét teljesítette egy bajban lévő országgal szemben, amikor segített az Ukrajnából menekülőknek.

Most már nem tartozunk nekik semmivel, és nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkretesszük magunkat – mondta.

MTI/Felvidék.ma

