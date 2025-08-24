Ősszel változik a tranzakciós adó – a kisvállalkozókra valószínűleg nem fog vonatkozni

Néhány héten belül a Szlovák Nemzeti Tanács (NR) véglegesen jóváhagyja a tranzakciós adót érintő módosításokat. A legfontosabb változás, hogy a vállalkozók és a százezer euró alatti forgalmú kisvállalkozások nem kötelesek majd azt fizetni. Ezt a módosítást a koalíciós SNS képviselői javasolták, és a parlament még nyár előtt első olvasatban jóváhagyta. Ha véglegesen jóváhagyják, akkor október közepétől léphet hatályba – jelentette be Jitka Božeková, az Atlas Group tanácsadó csoport partnere.

„Ez a módosítás nagy segítséget jelentene az egyéni vállalkozóknak és a kisvállalkozásoknak. A folyamatosan emelkedő költségek fényében ez biztosan előnyös lenne számukra. Ugyanakkor ez a lépés segítene nekik csökkenteni a tranzakciós adóval és annak elszámolásával kapcsolatos adminisztrációt is” – értékelte a szakértő.

A javaslat tartalmazza azt a mechanizmust is, amelynek segítségével a jövedelem összegére vonatkozó feltétel teljesülését dokumentumok, többek között a jövedelemadó-bevallás másolatának benyújtásával lehet ellenőrizni. A módosítás egyúttal szabályozza azt is, hogy mi történik, ha nem nyújtanak be dokumentumokat, és hogy ez milyen következményekkel jár.

A tranzakciós adó változásaival kapcsolatban nyáron ülésezni fog egy munkacsoport, amelynek feladata lesz a különböző technikai részletek vagy „anomáliák” megoldása.

Például, ha egy vállalkozó ingatlanadót fizet, jelenleg tranzakciós adót is levonnak tőle. Hasonlóképpen, ha egy cég adó-túlfizetést térít vissza az alkalmazottjának. A tranzakciós adót sietve fogadták el, ezért a módosítások több mint üdvözlendőek. Például a kettős adóztatás tilalmára vonatkozó javaslat mindenképpen hasznos, és megszüntetné az adó kettős fizetését” – hangsúlyozta Božeková.

A tranzakciós adó Szlovákiában idén április óta működik – a kimenő tranzakciókra vonatkozik, tehát amikor a vállalkozó vagy a cég pénzt utal a számlájáról, például beszállítónak, alvállalkozónak, vagy amikor pénzt vesz fel. Külön adóztatás alá esik a készpénzfelvétel is. Az adókulcsok különbözőek, a fizetés formájától függően 0,4% vagy 0,8%, alkalmazása mindenkit érint, és vagy automatikusan levonja a bank, vagy havi jelentéstételt és önálló befizetést igényel.

A tranzakciós adó jelenleg sem vonatkozik minden tranzakcióra. Kivételt képeznek például az adók, illetékek és hozzájárulások befizetésével kapcsolatos fizetési műveletek, amelyek az állami költségvetés bevételeit képezik. Ugyanígy a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékok is. Mentesülnek továbbá az állampapírok vásárlásával kapcsolatos műveletek, az ugyanazon szolgáltatónál vezetett adózói számlák közötti műveletek, valamint a fizetési kártyával végzett fizetési műveletek. Ugyanakkor vannak kivételek bizonyos intézmények, például iskolák vagy nonprofit szervezetek esetében is.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk