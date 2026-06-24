A vasúti közlekedést is befolyásolhatja a rendkívüli hőség

A tartós hőség a vasúti közlekedésre is hatással lehet – figyelmeztetett a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK). A vállalat arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt kövessék figyelemmel az aktuális közlekedési információkat, valamint fokozottan ügyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre. Hosszabb utazások esetén ajánlott elegendő ivóvizet és a szükséges gyógyszereket is magukkal vinniük az utasoknak. A tájékoztatást a ZSSK kommunikációs osztálya juttatta el a TASR hírügynökséghez.

A társaság közölte, hogy a várhatóan rendkívül magas hőmérsékletekre tekintettel folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárás alakulását és a vasúti közlekedés helyzetét.

„A diszpécserszolgálatok és az üzemeltetési egységek felkészültek arra, hogy reagáljanak az extrém időjárás okozta esetleges rendkívüli helyzetekre”

– közölte a ZSSK kommunikációs osztálya.

A vasúttársaság rámutatott, hogy a szélsőséges hőség nemcsak a vasúti járműveket, hanem a műszaki berendezéseket és a vasúti infrastruktúrát is érintheti, ami a közlekedés folyamatosságában is fennakadásokat okozhat.

„A helyzetet ezért az infrastruktúra kezelőjével együttműködve folyamatosan figyelemmel kísérjük, és készen állunk a szükséges intézkedések meghozatalára a biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében”

– tették hozzá.

A keddi sajtótájékoztatón Nikoleta Hrušková, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet meteorológusa arról tájékoztatott, hogy a hőhullám a hét végén és a jövő hét elején érheti el csúcspontját. Az előrejelzések szerint az ország északi részén 30 Celsius-fok körüli, délnyugaton pedig akár 39 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek is várhatók. Egyes helyeken a 40 Celsius-fokos határt is megközelítheti vagy elérheti a hőmérséklet.

A meteorológus szerint a csapadék kialakulásának esélye rendkívül alacsony, érdemi lehűlés pedig várhatóan július 1-je és 2-a körül érkezhet.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk