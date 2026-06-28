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Képekben az Ipolysági Szalon idei csoportos kiállítása

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az idei esztendőben immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg az Ipolysági Szalont. A Menora Saag Centrum Artis épületében megvalósult csoportos tárlaton 26 amatőr és hivatásos képzőművész mutatkozott be.

A kezdeményezés célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és a környékbeli képzőművészek számára. A szalon évről évre egyre népszerűbb, minden alkalommal új alkotók is csatlakoznak a kiállítókhoz. Emellett számos visszatérő művész is részt vesz a tárlaton, akik már a kezdetektől jelen vannak.

Az idei kiállítás anyaga is rendkívül sokszínű. A festmények, grafikák és textilalkotások mellett fotográfiák, valamint festett kövek is helyet kaptak a tárlaton.

A 2026-os Ipolysági Szalonon az alábbi képzőművészek alkotásai láthatók: Denisa Balogová, Tóth Andrea, Bengyík Roland, Kutak Ádám, Jozef Klačko, Erika Klačková, Adriana Kelová, Kissimonyi István, Kúkel István, Krajcsík Magdolna, Tóth René, Kutak Adrienn, Hajdú Andrea, Galčík Radúz, Végh Péter, Michaella Bodnárová, Nagy Gabriella, Antal Gábor, Szekrényessy Teodóra, Czibulya Lívia, Loch Patrícia, Hojsza Zsuzsa, Miroslav Reizer, Saliga Miklós, Dana Koniček Źilinčiková, Lenka Gálová.

A szerző felvételei

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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