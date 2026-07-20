A Felföldi Daliák is ott voltak Gombaszögön – képekben

A magyar nemzeti harcművészetet éltető Felföldi Dalia Iskola társszervezőként vett részt az idei Gombaszögi Nyári Táborban.

Az iskola tagjai egész héten várták az érdeklődőket, akik betekintést nyerhettek harcművészetük világába. A látogatók kipróbálhatták a karikás ostor használatát, a botforgatást, a fokost és a szablyát, emellett megtekinthették a korhűen berendezett jurtát is.

Pénteken harci bemutatót tartottak, amelyet az iskola alapítója, Kopecsni Gábor vezetett, szombaton pedig részt vettek a hagyományos kopjafaavatón is.

A szerző felvételei.

Chovan Lilla/Felvidék.ma