Home Régió Folytatódnak a régészeti ásatások Gyűgyön
Régió

Folytatódnak a régészeti ásatások Gyűgyön

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Gyűgy Fürdő, Facebook)

Az idei nyári szezonban nem csupán a fürdőzők és a pihenni vágyók keresik fel Gyűgy fürdővárost. A gyógyszállók tövében folytatódnak a régészeti ásatások is. A nyitrai szakemberek június végén kezdték el a feltárás következő szakaszát.

Mint a város közösségi oldalán olvasható: „A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsésztudományi Karának Régészeti Tanszéke folytatja az őskori település feltárását a szabadtéri színpad közelében”.

A régészeti kutatást három évvel ezelőtt kezdték el. Azóta a nyári szezonban visszatérnek a fürdővárosba.

Az ősi település nyomai mellett arra is keresik a választ, hogy mióta használhatják az itt élők  a gyógyhatású forrás vizét.

Az úgynevezett római kori fürdő és a Búroš parkerdő tövében lévő szabadtéri színpad által határolt területen végzik a feltárást. A három hétig tartó munkálatokat Noémi Beljak Pažinová professzor és Katarína Šimunková vezeti. A feltárást segítik a nyitrai egyetem régészeti tanszékének hallgatói.

Az előző években folytatott kutatás leletei gazdag és kiterjedt településre utalnak.

A korábbi nyári feltárások során egy hatezer évesre datálható őskori település nyomaira bukkantak.

Ekkor többek között kerámiatöredékekre, állati és emberi csontmaradványokra leltek a kutatóárkokban. Minderről ITT számoltunk be.

Egyes mondák szerint már a római korban is ismerték a gyűgyi gyógyvíz áldásos hatását. Ehhez kapcsolódik Dudinka tündér története. A legenda szerint a tündér a helyben feltörő gyógyforrás vizével gyógyította meg az egyik légiós hadvezér gyermekét. Dudinka szobra megtalálható a fürdőváros sétányán. A római kori fürdőkről ITT írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Füleken átadták a felújított sportpályákat

A Magyar Szövetség megválasztotta a Rimaszombati járás jelöltjeit...

Garamkövesden volt a legnagyobb forróság pénteken

A KFC-nek meg kell mutatnia, miből akar működni...

A királyhelmeci kórházban felújították a betegszobákat

Az iskola, amely nemcsak tanít, hanem szeretettel és...

Programokkal, koncerttel és frissítőkkel avatják fel a megújult...

Vágfüzes községben felújítják a Lándori-csatorna feletti második hidat

Új kerékpárutak, felújított utak és segítség az orvosoknak

Széles összefogással készül a Magyar Szövetség a füleki...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma