A Nógrádi Múzeum és Galéria tavaly jelentős támogatásokban részesült

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria igyekszik minél több támogatást szerezni tudományos kutatásokra, kiállítások szervezésére, tárgyi gyűjteményük felújítására és bővítésére, restaurálási célokra és kiadványok megjelentetésére.

Az intézmény tavaly a Művészeteket Támogató Alapból hat projektre részesült támogatásban. Ugyanennyi projektre nyújtották be igényüket idén, az év elején is. Az intézmény épületére idén széleskörű felújítás vár, amely jelentősen befolyásolja működésüket, főleg a kiállítások megvalósítása terén. Erről a TASR hírügynökséget Michaela Škodová, a múzeum és galéria igazgatója tájékoztatta.

A támogatásokat főleg tudományos kutatásra, kiállítások megvalósítására, tárgyi gyűjteményük felújítására, restaurálására és gyarapítására, valamint újabb kiadványok megjelentetésére használják fel.

A támogatott hat projektjük már részben megvalósult, illetve megvalósítás alatt van.

Az anyagiak egy részét a losonci kulturális intézmény nógrádi művészek alkotásainak beszerzésére, a nógrádi háztartásokban alkalmazott üvegtárgyak és edények megvásárlására és Gyurkovits Ferenc Tollfosztás című képének megvásárlására fordította. A múzeum sikeresen pályázott Szilassy József történelmi portréjának restaurálására is, illetve az Akvarell Trienále rendezvény 14. évfolyamának gyűjteményes kiadványára is. Az idén ugyancsak hat projekt megvalósítására adták be igényüket, főleg kiadványok megjelentetésére és Szentiványi Károly portréjának restaurálására pályáztak.

„Idén a Nógrádi Múzeum és Galéria épületére jelentős felújítás vár. Ez korlátozza a kiállítások megrendezését, de az intézmény szaktevékenysége a háttérben folytatódik, és ennek eredményeit a látogatók 2025-ben megtapasztalhatják”

– hangsúlyozta Michaela Škodová.

Felújítják az épület tetőszerkezeteét, kicserélik az ablakokat és az épület új bejárati ajtót is kap. A projekt része a világítótestek cseréje és egy felvonó építése is.

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria Nógrád történelmének, kulturális örökségének, a térség ipari hagyományainak bemutatására szakosodott. Gyűjteményében jelenleg 30 000 tárgyat tartanak nyilván. Az intézmény rendszeresen megszervezi a nemzetközi képzőművészeti Akvarell Trienálét és az ugyancsak nemzetközi részvétellel zajló Losonc-Kálnó (Lučenec-Kalinovo) kerámiai szimpóziumot.

