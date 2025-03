Ukrajna szomszédnak és partnernek is megbízhatatlan Szlovákia számára. Ezt már 2008-ban, és most is megmutatta a gázszállítással kapcsolatban – jelentette ki újságíróknak Richard Glück (Smer-SD) parlamenti képviselő.

Ezzel Erik Kaliňák (Smer-SD) EP-képviselő szavaira reagált, aki az Interez honlapnak azt nyilatkozta, ha az oroszok elérnék Ungvárt, Szlovákiának végre megbízható partnere lenne. Glück szerint Kaliňák ironikus választ adott a riporter abszurd kérdésére.

„Ami tény, Ukrajna nem megbízható szomszéd. Ezt már 2008-ban is megmutatta, és alapjában véve most is, amikor Szlovákia és az egész Európai Unió számára leállította a területén áthaladó gázszállítást, amivel teljes mértékben megkárosította Szlovákiát és az egész Európai Uniót”

– mondta.

Kaliňák az interjúban azt is kijelentette, Szlovákia számtalanszor kénytelen volt megmenteni Ukrajnát, miután gazdasági konfliktusokat idézett elő Oroszországgal.

„Ők viszont sokszor nem voltak hajlandók segíteni nekünk. Ilyen szempontból az oroszok megbízhatóbb partnerek számunkra gazdasági téren”

– jegyezte meg.

TASR/Felvidék.ma