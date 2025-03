Pipamustra a Galántai Honismereti Múzeumban

A Galántai Honismereti Múzeumban december óta látogatható a Nyitrai Pipaklubbal közösen rendezett pipakiállítás, melyhez különböző kísérőrendezvények kapcsolódnak. 2025. március 20-án a kiállítás lezárásaként egy különleges pipakóstolóra várják az érdeklődőket, amelynek során Novák Margaréta, a pipaklub tagja, egyben a kiállítás kurátora vezeti be az érdeklődőket a pipázás rejtelmeibe. A bor- és sajtkóstolóval egybekötött pipázás 17 órakor kezdődik a múzeum udvarán. A részvételi díj 10 €. Jegyek elővételben a múzeum pénztárában már megvásárolhatók.

A Pipák története c. tárlat nemcsak magát a pipát mint anyagában és formájában izgalmas tárgyat mutatja be, hanem különleges hangsúlyt fektet a pipázás kultúrájának megismertetésére is. A kiállításban a csaknem 400 db pipa mellett külön helyet kapott egy „hírességek csarnoka”, amely jelentős történelmi személyiségek portréit mutatja be pipázás közben, és a berendezés megidézi a régi férfiklubok hangulatát is.

A Lassúsági pipaszívó versenyeket bemutató rész érdekes színfoltja a tárlatnak, hiszen a látogatók nagy része nem hallott még ezekről a versenyekről. „Mindenki egyforma, új pipát, valamint 3 gramm dohányt és 2 szál gyufát kap” – mondja Novák Veronika, aki a március 20-án megrendezésre kerülő Pipakóstolón részletesebben is mesél majd a versenyszabályokról, és bevezet a pipázás rejtelmeibe, trükkjeibe.

A résztvevők a belépőjegy megvásárlásával kapnak egy pipát, dohányt és egyéb kellékeket, de természetesen a saját pipájukat is elhozhatják. A közös pöfékelésen kívül a rendezvényen a Promitor Vinorum borászat borait és a Cheesio műhely kézműves sajtjait is megkóstolhatják az érdeklődők.

A bor- és sajtkóstolóval egybekötött Pipakóstolóra 2025. március 20-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor a Galántai Honismereti Múzeum átriumában. A részvételi díj 10 €. Jegyek elővételben vásárolhatók a múzeum pénztárában nyitvatartási időben.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

www.muzeumgalanta.sk/hu/

www.facebook.com/muzeumgalanta

Sajtóközlemény/Felvidék.ma