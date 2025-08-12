Home Itt és Most Rólunk nem lehet nélkülünk dönteni
Fotó: Forró Krisztián FB

Mindannyiunknak megvan a saját története – írta közösségi oldalán Forró Krisztián, a szlovák  köztársasági elnök nemzeti kisebbségi kérdésekért felelős tanácsadója.

Kifejtette, minden közösségnek megvan a maga története – és ezek a történetek együtt alkotják Szlovákia történetét, miután Milan Pilippel, a szlovák kormány mellett működő Kisebbségi Közösségek Kamarájának elnökével találkozott.

„Érdekesség, hogy Milan Pilip maga is a ruszin közösségből származik – ezért is volt különösen értékes hallani, hogyan alakult a ruszinok élete történelmünk különböző korszakaiban.

Beszéltünk a nemzetiségi közösségek jelenlegi helyzetéről, azokról a kihívásokról, amelyekkel szembesülnek, és a lehetőségekről, hogy miként lehet ezeket megoldani. Nem kerültük meg a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatóválasztásának témáját sem. Egy egyszerű alapelv érvényes: Rólunk nem lehet nélkülünk dönteni” – nyilatkozta Forró Krisztián.

Elmondta, a demokratikus világban elfogadhatatlan, hogy az emberekről az ő részvételük és hangjuk nélkül hozzanak döntéseket.

Forró Krisztián FB/Felvidék.ma

