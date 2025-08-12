Home Itt és Most Pozsonyban lefeszegették a magyar párt névtábláját
Itt és Most

Pozsonyban lefeszegették a magyar párt névtábláját

Gubíkék a rendőrséghez fordultak

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Az incidens augusztus 11-én nappal történt, a párttáblát egy harmincas férfi tépte le a Magyar Szövetség pozsonyi székházáról.

A férfi még álcázni sem próbálta magát, és a kamerafelvétel alapján nem hirtelenfelindulásból szerelte le a táblát, amelyen a magyar párt neve két nyelven szerepel.

„A Čajak utcában sok a cégér, de olyan, amelyen a szlovák vagy az angol felirat mellett a magyar is ott van, csak egy, a miénk” – nyilatkozta Gubík László az ügy kapcsán.

„Nem gondolom, hogy bonyolult logikai feladvánnyal állunk szemben. Azt sem gondolom, hogy az elkövetőnek a táblán szereplő „Szövetség – Aliancia, Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. Maďari. Národnosti. Regióny. Központi iroda – Ústredná kancelária” szövegben az aliancia szó adott volna erőt ahhoz, hogy puszta kézzel nekirontson egy vastáblának. Már csak az a kérdés, hogy a magyarokkal, a régiókkal, vagy a nemzetiségekkel volt-e baja az elkövetőnek” – tette hozzá Gubík.

A Magyar Szövetség rongálás miatt tett rendőrségi feljelentést az ügyben.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szlovák fiataloknak beszélt az Esterházy Akadémiáról a Magyar...

Rólunk nem lehet nélkülünk dönteni

Rekordot döntött júliusban a pozsonyi repülőtér

Visszavonják a vitatott mentőtendert – Šaško új rendszert...

Rekordközeli júniust zártak a szlovákiai szálláshelyek

Lemondott az Egészségügyi Mentőszolgálat Operatív Központjának igazgatója

A kormány energiaár-támogatása nélkül a háztartások többsége számára...

Fico Ukrajnával kapcsolatban is fenntartja a szabad véleménynyilvánítás...

Pellegrini szerint az alaszkai csúcstalálkozó áttörést hozhat az...

Törölni kell a mentőállomások működtetésére kiírt pályázatot

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma