Pozsonyban lefeszegették a magyar párt névtábláját

Az incidens augusztus 11-én nappal történt, a párttáblát egy harmincas férfi tépte le a Magyar Szövetség pozsonyi székházáról.

A férfi még álcázni sem próbálta magát, és a kamerafelvétel alapján nem hirtelenfelindulásból szerelte le a táblát, amelyen a magyar párt neve két nyelven szerepel.

„A Čajak utcában sok a cégér, de olyan, amelyen a szlovák vagy az angol felirat mellett a magyar is ott van, csak egy, a miénk” – nyilatkozta Gubík László az ügy kapcsán.

„Nem gondolom, hogy bonyolult logikai feladvánnyal állunk szemben. Azt sem gondolom, hogy az elkövetőnek a táblán szereplő „Szövetség – Aliancia, Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. Maďari. Národnosti. Regióny. Központi iroda – Ústredná kancelária” szövegben az aliancia szó adott volna erőt ahhoz, hogy puszta kézzel nekirontson egy vastáblának. Már csak az a kérdés, hogy a magyarokkal, a régiókkal, vagy a nemzetiségekkel volt-e baja az elkövetőnek” – tette hozzá Gubík.

A Magyar Szövetség rongálás miatt tett rendőrségi feljelentést az ügyben.

