Megnyitotta kapuit a huszonhetedik nyári művelődési tábor Jászón

Kezdetét vette a 27. Mécs László Szabadegyetem rendezvénysorozata Jászón. Az augusztus 11. és augusztus 17. között megrendezett rendezvény jelmondata „…hogy az emberárulók szutykát erővel győzze a szív, szép szóval a száj…” Nagy László költőre emlékezve.

A Mécs László Szabadegyetem főszervezője a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya, fővédnöke Hrubík Béla a Csemadok volt országos elnöke.

A jászói nyári művelődési tábor az anyanyelvi művelődést, a nemzeti önismeretet, az önbecsülés fejlesztését, a közösségszervezés gyakorlatának elsajátítását, a hagyományőrzést és a családi jellegű műsorkínálatot helyezte előtérbe.

Az idén sincs ez másképp, az előadások, a tematikus vitafórumok, valamint a kötetlen beszélgetések olyan réteget próbálnak megszólítani, amely be tudja fogadni az igényes irodalmi, történelmi, földrajzi, társadalomtudományi, sport és zenei értékeket is. A jászói kemping zárt területe és a táj nyitottsága, a jászóvári Premontrei Apátság Keresztelő Szent János-templomának szomszédsága, valamint a jászói tónak és barlangnak közelsége ideális helyet teremt a rendezvény számára.

Az ünnepélyes megnyitó házigazdája és műsorvezetője Mihályi Molnár László, író, költő, publicista, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány elnöke üdvözölte a vendégeket.

Röviden felelevenítette a művelődési táborok elmúlt történéseit, az első nyári ifjúsági tábor eseményeit, mely Kőrösben valósult meg.

„Ha valaki ide, erre a tájra született, ezt vállalja, hiszen van hová elmenni, de nincs hová visszatérni…

Ez itt a sorsunk és ez itt a lényegünk, ezt szeretnénk jobbá és értelmesebbé tenni, hogy egész évre feltöltődjünk… Magyar és keresztény gyökereinket vállalva, folytatva, erősítve, megtartó erőként, hittel és tudatosan is” – mondta az elnök úr.

A megnyitón köszöntőt mondott Gris Emese Diána, Magyarország kassai főkonzulátusának elsőbeosztott konzulja, aki beszédében kiemelte a rendezvény helyszínének különlegességét, „amely nemcsak természeti szépsége, hanem történelmi és szellemi kisugárzása révén is méltó keretet ad a közös gondolkodásnak, tanulásnak és a magyar közösség megerősítésének.”

Méltatta a Csemadok által felvállalt feladatot, hogy immár évtizedek óta hidat épít a múlt és jelen, a fiatalok és idősebbek, a helyi közösségek és az egész felvidéki magyar közösség között.

„E szabadegyetem pedig ennek a missziónak egyik legszebb megnyilvánulása: lehetőséget teremt arra, hogy együtt gondolkodjunk nemzetünk sorskérdéseiről, kultúránk értékeiről, és jövőnk építésének lehetőségeiről… A jászói szellemi műhely olyan közönséget szólít meg, amely nyitott a magas színvonalú történelmi és társadalomtudományi párbeszédre, büszke magyar identitására és kulturális örökségére, és elkötelezett a közös gondolkodás mellett.”

Végezetül köszönetét fejezte ki a szervezők áldozatos munkája felé, azt kívánva, hogy a jászói Mécs László szabadegyetem napjai legyenek tartalmasak, inspirálóak, és töltsék fel a résztvevőket új lendülettel, erővel és reménységgel.

Köteles László, a Csemadok általános alelnöke, megtiszteltetését fejezte ki, hogy ismét olyan emberekkel találkozhat, akik úgy érzik,

közösen kell gondolkodni az anyanyelvről, a magyar kultúráról, az értékekről, arról, ami összeköti az érdeklődőket.

Köszönetet mondott a szervezőknek, a fellépőknek, illetve a közöségnek is, „hogy ismét itt találkozhatunk, ezen a gyönyörű helyen.”

Gergely Papp Adrianna, megyei képviselő, a Magyar Szövetség Kassa-környéki járás elnöke, Debrőd község polgármestere beszédében visszaemlékezett az ifjúkori élményeire, a szabadegyetemen eltöltött napokra.

Kitért a múlt és a jelen ifjúságának megváltozott életkörülményeire, a közösségépítés fontosságára. Reményét fejezte ki, hogy hasonló rendezvényekkel tovább lehet adni a lángot, az értelmes gondolkodást, a közösség erejét.

Dzurik Marián, Jászó község polgármestere is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy újra Jászó adhat otthont a szabadegyetem előadásainak. Kellemes élményt és vidámságot kívánva köszönetét fejezte ki a rendezők felé a színes programért.

A nyitóműsorban közreműködtek a régió jeles előadói és népművészeti csoportjai.

Többek között fellépett a Cserepszín Hagyományőrző és Éneklőcsoport Makrancról, a Tüzikék Női Éneklőcsoport Debrődről, Lisovszki Áron népmesemondó Makrancról, Drága Dorina és Drága Wanda népdalénekesek Szepsiből, Pálos Erik trombitás Szepsiből, Demko András prózamondó és népmesemondó Nagyidáról, Rezeš Gyula nóta- és népdalénekes Szepsiből, valamint a magyarországi Cserépfalui Zeneiskola igazgatója és bogácsi borlovag Daragó Károly.

A rendezvény társszervezői a Jászóvári Premontrei Apátság, a Csemadok Jászói Alapszervezete, a Debrődi Községi Hivatal és Önkormányzat, a Makranci Községi Hivatal és Önkormányzat, a Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzat, valamint a Szepsi Városi Könyvtár.

A tábor támogatói a Bethlen Gábor Alap Zrt. és a KultMinor – Kisebbségi Kulturális Alap.

Máté Gyöngyike/Felvidék.ma