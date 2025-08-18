És megérkezett a nyelvrendőrség a Kisebbségi Kulturális Alaphoz

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) transzparenciát teljesen nélkülöző, zárt ajtók mögötti igazgatóválasztási folyamatát az elmúlt hetekben nyomon követtük, abból az aggodalmunkból kifolyólag, hogy a jelenlegi, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) jelöltje által vezetett tárca soviniszta, nacionalista, kultúraromboló személyekkel terhelt.

Az igazgatóválasztás felülvizsgálatát kérve már többen – elsőként a Magyar Szövetség, majd a Nemzetiségi Kormánytanács – beadvánnyal fordultak a főügyészséghez. A Felvidék.mát működtető SZAKC elnöke pedig petíciót indított azzal a céllal, hogy mutassuk ki közösségünk egységét és kölcsönös támogatását a KKA igazgatójának botrányos „megválasztása” miatt – lehet csatlakozni a főügyészséghez benyújtott beadványhoz, ami ITT írható alá.

Amint azt a Kállay Andrással készült riportunkban is megírtuk, az alap elnökének megválasztása hagyott némi kívánnivalót maga után:

a jelöltek meghallgatásakor az öttagú bizottságban csupán egyetlen személy képviselte a nemzeti közösségeket, s a további négy ember a kulturális minisztérium színeiben tevékenykedett, közülük ketten a »nyelvrendőrséghez« tartoznak.

Akkor megkérdeztük Kállay Andrástól, aki a 15 nemzeti kisebbség soraiból egyedüliként vehetett részt a pályázók meghallgatásán, hogy az új igazgató személyével kapcsolatban felmerülhet-e kisebbségellenes, szlovák nacionalista attitűd. Kállay akkor úgy fogalmazott, „Nem kell, hogy az új igazgató nacionalista legyen, elég, ha inkompetens” – szögezte le, hiszen egy ilyen félautonóm, kifejezetten a Szlovákiában élő nemzeti közösségek kultúráját támogató alap működésében visszafordíthatatlan károkat okozhat egy alkalmatlan vezető.

Mózes Szabolcs, a Magyar Szövetség politikusa azonban ma erős kritikával illette az új igazgatót a kulturális alap közösségi oldalán megosztott jóindulatú (?) „figyelmeztetés” kapcsán.

„A KultMinor mai figyelmeztetése pontosan mutatja, milyen új szelek fújnak annál az intézménynél, amelyet eredetileg a kisebbségi közösségek támogatására hoztak létre.

Az új, soviniszta Machala-féle ( Machala a szlovák kulturális élet részéről is sokat kritizált, SNS-jelölt Šimkovičová által vezetett kulturális minisztérium kabinetfőnöke – szerk. megj.) vezetés egyik első dolga lett, hogy figyelmezteti a támogatott szervezeteket: ha tájékoztatnak a rendezvényeikről, mindig „államnyelven” is tegyék meg!”

Augusztus 18-án tehát a KKA közösségi oldalán a következő bejegyzést tették közzé: kérik a pályázókat, ne feledkezzenek meg arról, hogy a KultMinor által támogatott rendezvényeiket – mind a plakátokon, mind a közösségi hálón – kétnyelvűen tüntessék fel.

Idézve:

„kérem ne feledkezzenek meg arról, hogy rendezvényeikről ne csak a nemzeti kisebbség nyelvén, hanem az állam nyelvén is kommunikáljanak.”

Ezek szerint a komáromi Csemadok-alapszervezetnek majd szlovákul kell a plakáton meghirdetniük az aradi vértanúkra való megemlékezést…

Mózes Szabolcs, a Magyar Szövetség politikusa szerint ez illeszkedik abba a folyamatba, ami az utóbbi hetekben indult. Azaz, a jelöltektől a soviniszta nyelvrendőrök az igazgatóválasztás során például azt kérdezték, hogyan szeretnék elérni azt, hogy a többségi nemzet jobban megjelenjen a kisebbségi eseményeken.

Talán így, hogy majd március 15-ét, a nemzeti összetartozás napját, Szent István ünnepét, vagy a gyásznapunkat is meghirdethetjük szlovákul – hátha eljönnek ők is…

– tesszük hozzá.

Mózes arra is rámutatott bejegyzésében, hogy a múlt héten a kulturális tárca azt javasolta, a KultMinor 2026-ban azokat a projekteket támogassa kiemelten, amelyek az UNESCO szlovák kulturális értékek listáján lévő tevékenységekkel pályáznak (fujarázás, drótosok, „terchovai népzene” stb.). „Vagyis közük sincs a kisebbségi kultúrákhoz” – jegyezte meg.

„Most pedig leszól a hivatal, hogy legyenek szívesek egymás között is még több szlovák nyelvet használni. Hiszen egy magyar nyelvű kulturális eseményt a szervezők elsősorban és főleg kinek hirdetnek? Ki érti, ki fogyasztja, kinek szól? És ki az, aki segítség helyett provokál és akadékoskodik?” – teszi fel a magyar párt politikusa a költői kérdést.

Mózes tovább játszik a gondolattal, és rákérdez bejegyzésében: mi lesz a következő? Kötelező ideológiai nevelés Machala doktor vezetésével?

Esetleg minden támogatott rendezvény előtt kötelező lesz elénekelni a szlovák himnuszt? „Vatrát” kell majd ugrálni a nyári fesztiválokon? Félek „tippeket” adni…

– zárta sorait az MSZ párt politikusa.

A Magyar Szövetség Facebook-oldalán szintén reagált a kultminoros bejegyzésre. Mint írják,

az új igazgató, Ján Štovka kérésének nincs jogalapja.

Követelik a KKA új igazgatójától, hogy mutassa meg, melyik jogszabályra hivatkozva kötelezné a nyertes pályázókat arra, hogy az állam nyelvén is kommunikáljanak a közösségi médiában.

A párt azzal a tanáccsal szolgál az új igazgatónak, hogy használja a bejegyzéseket bármilyen nyelvre fordító alkalmazásokat. Továbbá figyelmeztetik:

a Kultminor újdonsült vezetőjének hivatala nem az államnyelv betartását hivatott ellenőrizni.

„Legalábbis addig, amíg az „államnyelvűsítés” nem szerepel a kiírási feltételek között” – teszik hozzá. A Magyar Szövetség holnapra sajtótájékoztatót hívott össze a témával kapcsolatban.

Addig is, emlékezzünk arra, ahogy a nyelvrendőrség azt az izsaikkal rendezte – mindig akad majd feljelentő:

„Bože, požehnaj Maďara!”

SZE/Felvidék.ma