A kormány következő ülésén akarja ismertetni Šaško a vakcinaelemzés eredményét

Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter egyelőre tanulmányozza a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) elemzését a Covid-19 elleni mRNS-vakcinák összetételéről, majd a kabinet következő ülésen akarja ismertetni. Erről a szerdai ülés előtt nyilatkozott újságíróknak.

„Egyelőre a kollégáimmal tanulmányozom a jelentést, úgy gondolom, a következő ülésen fogom ismertetni” – mondta. Ezt követően hozza nyilvánosságra a tartalmát.

A Szlovák Tudományos Akadémia július végén jelentette be, hogy elkészült a Covid-19 elleni mRNS-vakcinák elemzése, melyről készen áll tájékoztatni a nyilvánosságot. Az időpontot az egészségügyi minisztérium határozza meg.

Šaško áprilisban a kormány megbízásából kérte fel az akadémiát, hogy készítsen elemzést, tartalmaznak-e a lakosság beoltására használt vakcinák DNS-t és más anyagokat, valamint a benne lévő anyagok milyen hatást gyakorolnak az emberi szervezetre.

TASR/Felvidék.ma

