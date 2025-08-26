Home Itt és Most Fokozott tűzveszély van az ország 14 járásában
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Keddtől fokozott tűzveszély van érvényben az ország 14 járásában, főleg az észak-, nyugat- és dél-szlovákiai régiókban – tájékoztatott a közösségi hálón a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

A figyelmeztetés a Pozsonyi, a Szenicei, az Érsekújvári, a Lévai, a Puhói, a Vágbesztercei, a Nagybiccsei, a Zsolnai, a Kiszucaújhelyi, a Csacai, az Alsókubini, a Turdossini, a Liptószentmiklósi és a Breznóbányai járásra érvényes.

Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat.

Tilos nyílt lángot használni, száraz növényeket égetni, és olyan helyen tüzet gyújtani, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok.

TASR/Felvidék.ma

