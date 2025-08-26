Home Itt és Most „A kutatók munkája kulcsfontosságú a tudásba vetett bizalom erősítésében”
„A kutatók munkája kulcsfontosságú a tudásba vetett bizalom erősítésében”

BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A tudósok, az egyetemek és a kutatóintézetek munkája kulcsfontosságú az objektív tudásba vetett bizalom megerősítésében – hangsúlyozta a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem (STU) közleményében, amelyet a TASR hírügynökségnek az intézmény szóvivője, Juraj Rybanský ismertetett.

Az egyetem szerint az államnak a kutatók következtetéseire kell támaszkodnia, és ezeket világosan kell kommunikálnia.

„A kutatások eredményei megismételhetők és ellenőrizhetők, ezért jelentik a legmegbízhatóbb utat az igaz és hatékony megoldásokhoz a társadalom számára. A tudósok következtetéseire az államnak is támaszkodnia kell, és azokat világosan, érthetően kell közvetítenie – csak így lehet a tudomány valóban hasznos a társadalom számára” – fogalmazott az STU.

Az egyetem kiemelte,

hogy nagyra értékeli a kutatók és tudományos intézmények munkáját, mert szaktudásukkal és független tevékenységükkel olyan tényeket hoznak felszínre, amelyekre a társadalmi döntéshozatal épülhet.

Hozzátették: az intézmény nem vesz részt politikai vitákban és konfliktusokban, de meggyőződésük, hogy Szlovákia jövője az oktatáson, a kritikai gondolkodáson és a tiszteleten alapul – nemcsak a véleménybeli ellenfelekkel szemben, hanem mindenekelőtt a tudományosan igazolt tények iránt.

BN/Felvidék.ma/TASR

