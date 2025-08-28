Német nyelvi sikerek a Selye János Gimnáziumban

Miért érdemes nyelvet tanulni? Mert általa kinyílik számunkra a világ, tanulhatunk, dolgozhatunk külföldön is, utazásaink során szót értünk az emberekkel, más kultúrát is megismerhetünk, kiállításokon képviselhetjük az adott céget stb. Mindez diákjaink számára adott, sőt, minden évben, akárcsak idén is, néhányan úgy döntenek, hogy egyetemi tanulmányaikat német nyelvterületen folytatják – idén két végzős diákunk él ezzel a lehetőséggel.

A német nyelvet az algimnáziumban 2-2, első és második évfolyamban 3-3, majd harmadik, negyedik évben 2-2 órában oktatjuk. A tankönyvek mellett igyekszünk projektoktatást, interaktív eszközöket is alkalmazni az órákon. De nézzük a 2024/2025-ös tanév eseményeit kronológiai sorrendben!

Október 14-én Karin Schädlich, a DSD-nyelvvizsgaprogram németországi koordinátora tett bemutatkozó látogatást a gimnáziumban, illetve szakmai továbbképzést tartott számunkra.

Másnap, október 15-én 12 szorgalmas és kitartó németes diákunk vehette át DSD-I (Deutsches Sprachdiplom) nyelvdiplomáját, melyet a németországi kölni központ állít ki:

Radi Barbara, Molnár Nóra, Bukor Emőke Zsuzsanna, Nagy Kinga, Antal Panni, Lajos Ábel, Ferenczi Bence (VIII.N), Keserű Orsolya (IV.A), Žigo Boglárka (IV.C), Magyarics Amina Emma (VI.N), Vitálos Tünde Eszter és Bödők Bernadett – tavalyi végzős diákjaink.

A DSD-nyelvvizsgára való felkészítés és a vizsgáztatás 26. éve zajlik iskolánkban, ez idő alatt több száz diák tett tanúbizonyságot használható nyelvtudásáról. A vizsga írásbeli részeit a kölni központban javítják, értékelik. Ezen programban a világ számos országának gimnáziuma vesz részt, a németországi továbbképzéseken érdekes eszmecserét folytatni a tapasztalatokról a külföldi kollégákkal is.

Novemberben három esemény is gazdagította programjainkat. November 13-án a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem szervezésében vettünk részt német szeminaristáinkkal egy tartalmas és gyakorlati résszel is kibővített előadás-sorozaton, amely a fordítással kapcsolatos specifikus problémákat elemezte. Több szlovákiai egyetem tanszékének tanárai tartották az elemző előadásokat, melyek bemutatták a tolmácsok, fordítók sokrétű munkáját és lehetőségeit.

November 15-én négyfős csapattal vettünk részt a Selye János Egyetem Germanisztika Tanszékének rendezvényén, amelyen a tartalmas előadások mellett diákjaink összemérhették tudásukat német nyelven több magyarországi, illetve felvidéki gimnazista és egyetemista csapattal. Az ezévi téma: Musik, livestyle der 80-er volt, ahol kis csapatunk már másodízben lett győztes: Magyarics Amina Emma (VI.N), Žigo Boglárka (IV.C), Kovács Aletta és Simonics Mátyás (VII.N).

November végén rendeztük meg a németolimpia iskolai fordulóját, amelyen a legügyesebb németes diákjaink vettek részt. 2 kategóriában 2-2 diákkal képviseltethettük magunkat a járási fordulóban.

December 5-én Bécsbe szerveztünk tanulmányi kirándulást 48 diákunk számára, hogy átéljék a bécsi adventi hangulatot, képet kapjanak az osztrák karácsonyi vásárok, pontosabban a Christkindlmarkt magával ragadó forgatagáról. Természetesen a kultúra sem maradhatott el: meglátogattuk a Kunsthistorisches Museum és a Naturhistorisches Museum csodálatos kiállításait, és megcsodáltuk a történelmi belváros szépségeit. Ezen kirándulásainkat mindig nagy érdeklődés övezi, hiszen jó érzés átélni, használni mindazt, amit már évek óta tanulunk.

Január 16-án került sor a németolimpia járási fordulójára a Šulek Gimnázium szervezésében. A verseny szöveghallgatás és olvasás utáni feladatokból, szókincsre és nyelvtani tesztre fókuszáló feladatokból, illetve szóban képleírásból és több témát felölelő beszélgetésből áll. Diákjaink szorgalmasan készültek a megmérettetésre és kitűnő eredményt értek el: 2A kategória: 1. hely – Klenkó Éva Borbála (II.A), 2. hely – Magyarics Amina Emma (VI.N); 2B kategória: 1. hely – Žigo Boglárka (IV.C), 3. hely – Radi Barbara (VIII.N).

Február 13-án zajlott Nyitrán, a Golian utcai Gimnáziumban a kerületi németolimpia, amelyre a járási forduló első két helyezettje jutott tovább, esetünkben a fent említett tanulók közül az első két helyezett kategóriánként. Ezen a versenyen már nagy a konkurencia, hiszen a résztvevők közül többen kicsi koruktól tanulnak németül és a nyelvet szinte anyanyelvi szinten beszélik. Itt a következő eredmények születtek: 2A kategória: 5. hely – Magyarics Amina Emma (VI.N), 7. hely – Klenkó Éva Borbála (II.A); 2B kategória: 2. hely – Žigo Boglárka (IV.C). Minden diákunknak szeretettel gratulálunk az elért eredményekhez!

Március 3-án zajlott iskolánkban a DSD-Pilotprüfung, amely a közelgő nyelvvizsga próbája. Ezen két harmadikos diákunk prezentálja a német nyelvvizsgát az idei vizsgázók előtt. A zsűri elnöke a németországi koordinátorunk, Karin Schädlich volt Pozsonyból.

A következő héten, március 12-én 6 diákunk tett írásbeli német nyelvvizsgát: Kovács Aletta, Simonics Mátyás (VII.N), Prinoth Dávid, Persei Jenő, Presinszky Emma (III.B), Varga Bálint (III.A). A szóbeli vizsgarészre pedig március 30-án került sor iskolánk falai között. Diákjaink igényes projektmunkákat mutattak be, valamint különböző témakörökben csillogtatták meg nyelvtudásukat. Tanévzáró előtt értesültünk róla, hogy a DSD I nyelvvizsgát ez alkalommal is minden diákunk sikeresen teljesítette nagyon szép eredményekkel.

Büszkék vagyunk rájuk, és ezúton is bátorítjuk a német nyelvet tanuló diákjainkat, bátran vágjanak bele, és készüljenek a vizsgára: a kitartó munkának, a befektetett energiának, alázatnak mindig meglesz a kívánt eredménye, ez esetben kézhez kapják a B1 szintű nyelvtudást igazoló certifikátot. Diákjainknak ezúton is szeretettel gratulálunk!

Április 24-én Sissi császárné nyomában jártunk Bécsben. Az I.A és I.D osztályaink részére szerveztünk történelmi időutazást, hogy ne csak könyvekből és képeken keresztül, hanem testközelből is megtapasztalják a császárváros különleges hangulatát. A tanulmányi út célja Sissi nyomába eredve bepillantást nyerni a Habsburgok egykori világába, s közelebb hozni a diákokhoz a birodalmi múlt hangulatát. Látogatást tettünk a schönbrunni kastélyban, sétáltunk a bécsi belváros impozáns épületei közt, valamint további élményekkel gazdagodtunk.

Iskolánk az idei tanévben csatlakozott első alkalommal a SEITENWEISE olvasói projekthez, amelybe kizárólag DSD-iskolák kapcsolódhatnak be. A program célja az olvasás népszerűsítése német nyelven, ezzel is támogatva a német nyelv elsajátítását. Klenkó Éva Borbála, II.A osztályos szorgalmas tanulónkat megihlette Juliane Pickel Krummer Hund című ifjúsági regénye, és egy poszter készítésére vállalkozott, bemutatva gondolatait, elmélkedéseit a regény cselekményével kapcsolatban. A verseny jelenleg is zajlik, így annak eredményéről a későbbiekben tudunk majd beszámolni.

A tanév lezárásaként minden évben jó hangulatú, többnapos tanulmányi kirándulást szervezünk német nyelvterületre, mely nagy sikernek örvend.

Idén június 16-tól 19-ig Salzburgot és Bajorország egy részét választottuk úticélul. Salzburgon kívül látogatást tettünk a hajóval megközelíthető Herrenchiemsee kastélyban, megtekintettük a berchtesgadeni sóbányát, az Alpok tetején található Sasfészket és számos más ismert nevezetességet, mely turisták millióit vonzza évente. Mind a 42 résztvevő diákunk gazdag élményekkel tért haza az utazásról, és átélve mindezt megbizonyosodott arról, hogy mindenképpen érdemes németül tanulni, hiszen Németország, Ausztria, Svájc elérhető közelségben van.

Fekete Judit és Cibulka Csilla némettanárok