Főleg az alacsony születésszám miatt tovább csökkent Szlovákia népessége. Június 30-án 5 413 813 fő képezte az ország lakosságát, 8471-gyel kevesebb személy, mint egy évvel korábban. A nők aránya 51,08% – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Gabriela Haasová, a Statisztikai Hivatal munkatársa.

2025 második negyedévében 10 036 gyerek született, éves szinten 1355-tel kevesebb. 12 675 személy hunyt el, 320-szal több, mint az előző év azonos időszakában.

A természetes fogyás 2639 fő, 1675-tel több, mint egy éve.

A külföldi migráció nyomán 2025 második negyedévében 455-tel nőtt a lakosság száma, ez 126-tal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. Összességében a második negyedévben 2184-gyel csökkent a lakosság száma, ez 1801 fővel több 2024 azonos időszakához viszonyítva.

TASR/Felvidék.ma