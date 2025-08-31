Őszi klasszikusok a Dunán – világhírű rendezők, felejthetetlen szereplők a képernyőn

Ősszel a közmédia több héten át kínál különleges válogatást a filmművészet ikonikus alkotásaiból, hogy a közönség újra átélhesse a mozitörténet meghatározó pillanatait – ismert rendezők, legendás színészek és elfeledett mesterművek segítségével.

A műsorfolyam a szórakoztatás mellett értéket is közvetít:

a múlt nagy alkotásait digitálisan restaurált változatban mutatja be a közönségnek.

A Dunán induló sorozatban a Budapesti Klasszikus Film Maraton egyik frissen felújított alkotása is látható.

Agyő, kedves – szeptember 5. 20:45

Az 1946-os francia romantikus filmdrámát Raymond Bernard rendezte, Franciaország egyik leghíresebb filmsztárja, Danielle Darrieux főszereplésével.

A történet szerint a gazdag és fiatal Bruno Brétillac (Jacques Berthier) annak érdekében, hogy elkerülje az elrendezett házasságot, amelybe szülei kényszerítenék, egy gazdag örökösnővel, Chérie-vel szövetkezik: feleségül kéri, hogy teljesítse szülei kívánságát, majd azt tervezi, az esküvő után elválnak, azonban kettejük története végül egészen másképp alakul.

A film megjelenésekor nagy sikert aratott, de mára teljesen feledésbe merült. Egy kevésbé ismert gyöngyszeme a francia filmgyártásnak, zseniális párbeszédekre és jó szereposztásra épül.

Fedora – szeptember 12. 20:45

A Fedora Billy Wilder hatszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező egyik utolsó filmje – egy idősödő filmcsillag rejtélyes visszavonulásának és titkainak története. A hollywoodi álomgyár kegyetlen kulisszái mögé enged bepillantást.

Az 1978-ban készült alkotás történetének középpontjában Barry Detweiler (William Holden) áll – egy producer, aki évekkel a közönség kedvencének eltűnése után Korfu szigetére utazik, hogy meggyőzze Fedórát, a színésznőt a visszatérésről. A gyönyörű, visszavonultan élő címszereplőt Marthe Keller alakítja – kettős szerepben –, miközben körülötte furcsa társaság formálja a valóságot.

A Fedora nem csupán egy filmsztár rejtélyes eltűnéséről szól, önreflexív allegória a hírnév múlandóságáról, az öregedéstől való rettegésről és a szórakoztatóipar kíméletlenségéről.

A nap birodalma – szeptember 26. 20:45

Steven Spielberg rendezte és Tom Stoppard írta A nap birodalma című filmet, amelyben olyan színészóriások szerepelnek mint John Malkovich vagy Miranda Richardson.

A történetben egy fiú szemén keresztül látjuk a második világháború borzalmait a japán megszállás alatt. A látványos Spielberg-filmben Christian Bale első nagy alakítását is láthatják a nézők.

Jules és Jim – október 3. 20:45

François Truffaut, a francia újhullám rendezőjének emblematikus alkotása egy szerelmi háromszögön keresztül mesél barátságról, háborúról és szabadságról. A mesteri rendezés és Jeanne Moreau ikonikus alakítása felejthetetlen filmmé teszi az alkotást.

A közmédia őszi válogatásának néhány filmje megtekinthető a díjmentes Médiaklikk oldalon, a Médiaklikk applikációban és okostévén is.

MTVA/Felvidék.ma