Márciusi nemzeti ünnepünkre összpontosít a Kürtös

Pásztor Péter
Pásztor Péter

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának márciusi száma. A tartalomból:

A címlapon Hrubík Béla osztja meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán a gondolatait.  A Kürtös is búcsúzik a nyolcvanadik életévében elhunyt Z. Urbán Aladártól.

Palócföldön is emlékeztek Esterházy Jánosra, születésének 125. évfordulója alkalmából. Az önkormányzati választási ciklus vége felé haladva foglalják össze az Ipolynyéken megvalósult fejlesztéseket.

A havilap összegzi a Nagykürtösi járás magyar településeinek március 15-ei megemlékezéseit. Csábon a megemlékezés keretében avatták fel Mikszáth Kálmán egész alakos, fából készült szobrát. Ipolyhídvégen a templom előtt tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt. Kóváron a forradalom és szabadságharc évfordulóján Esterházy János emléke előtt is lerótták a tiszteletüket a templomnál.

Igen gazdag volt március első fele Nagycsalomján, tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok, volt Esterházy János-megemlékezés és a nemzeti ünnepünkről sem feledkeztek el a nagycsalomjaiak.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya idén Bussán tartotta meg a járási megemlékezését. Kőkeszin, Ipolynyéken, Ipolybalogon, Ipolvarbón, Lukanényében, Ipolyszécsénykén  is emlékeztek.

A járás magyar alapiskoláinak tanulói is tisztelegtek a márciusi ifjak előtt. Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola, valamint az ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Alapiskola ünnepségéről is olvashatunk a márciusi lapszámban.

Folytatódik a Nagykürtösi járás területén tevékenykedő Csemadok-alapszervezetek bemutatkozása. A mostani lapszámban a kelenyei alapszervezet munkáját és történetét ismertetik.

A vadkovászkenyér sütésének fortélyairól szól Baki Attila és partnere, Kopčányi Zsuzsa.

Lezajlott a Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója, melynek az ipolynyéki alapiskola adott otthont. Zenés keresztútra került sor Csábon. A márciushoz kötődő népi szokásokról ír Lőrincz Sarolta Aranka.

A márciusi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy az esemény- és könyvajánló és a kertészeti kisokos sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

