Hagyományápolás és a múlt értékeinek megőrzése Ipolynyéken

Augusztus utolsó hétvégéjén szervezték meg Ipolynyéken a hagyományos szüreti fesztivált. Az idei esztendőben a rendezvényfolyam keretei között tartották meg a Nyék falvak találkozóját és emlékeztek meg a Zsombó településsel kötött testvértelepülési szerződés kerek évfordulójáról is. A három nap a hagyományok ápolása, a múlt értékeinek megőrzése és az összetartozás erősítésének a jegyében telt.

Immár két évtizede, hogy életre hívták a Kárpát-medencében található Nyék falvak szövetségét. Ennek apropóján már augusztus 29-én, pénteken egy összejövetelt szerveztek Ipolynyéken. Másnap, augusztus 30-án a jubileum kapcsán ünnepi keretek között emlékjel leleplezésére került sor.

Az eseménysorozat keretei között emlékeztek Ipolynyék és az anyaországi Zsombó település között 2015. június 4-én aláírt testvértelepülési szerződés tízedik évfordulójára.

Ehhez kapcsolódóan szintúgy egy emléktáblát avattak szombaton a község Szent István szobrának tőszomszédságában.

„Idén emlékezünk a Nyék falvak találkozója megindításának huszadik évfordulójára és Zsombó községgel való testvértelepülési kapcsolat kialakításának kerek évfordulójára is” – kezdte rövid köszöntőjét Baksa Krisztián, Ipolynyék polgármestere.

Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere beszédében kitért a Csongrád – Csanád vármegyei község határon túli kapcsolataira. Mint kifejtette: 2006-ban fogalmazódott meg Zsombó községben a testvértelepülések keresésének gondolata. Székelyföld és a Bánság mellett Felvidék irányában kerestek kapcsolatokat.

Rövid keresgélés után Ipolynyékkel kerültek szorosabb kapcsolatba. Tíz évvel ezelőtt aztán a nemzeti összetartozás napján vált formálissá a kapcsolat a szerződés aláírásával – fogalmazott Gyuris Zsolt.

A testvérszerződés aláírása alkalmából Zsomdó település egy kopjafát kapott Ipolynyéktől. Ezért cserébe a felvidéki testvértelepülésnek pedig egy apostoli keresztet adományoztak. A kettős kereszt ma is áll az ipolynyéki templom előtti téren. „A jelképeink az identitásunknak a része, amely az összetartozásunkat is erősíti” – húzta alá Zsombó első embere az emlékjelekkel kapcsolatban.

Anno az anyaországi község az apostoli kereszt mellett egy fából faragott emlékkönyvet is adományozott Ipolynyéknek. Az elmúlt évek során ez az emlékjel elkopott, a szerződés aláírásának évfordulójához igazítva Zsombó újra alkotta az emlékkönyvet. Baksa Krisztián és Gyuris Zsolt szombaton közösen avatták fel az új emlékjelet.

Az apostoli kereszt mellett kapott helyet a Hrubík Béla alkotta emlékkapu a nyéki falvak 20. találkozója alkalmából.

Hrubík Béla, Ipolynyék korábbi polgármestere kifejtette:

2005-ben Ipolynyék, Feketenyék, Nyékvárkony, Alsónyék, Felsőnyék, Nyékládháza, Kápolnásnyék és Kisnyék községek alakították meg Ipolynyéken a Nyék Falvak Szövetségét. A Kárpát-medencében egyedülálló kapcsolatrendszer bontakozott ki két évtizeddel ezelőtt

– húzta alá Hrubík Béla.

A jubileum kapcsán elkészült emlékkapu a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával készült el. A tölgyfából készült emlékjel szimbólumai mind a Nyék falvakhoz kötődnek. A központi eleme egy történelmi Magyarországot ábrázoló térkép, melyen a „Hazádnak rendületlenül” mottó mellett a Nyék falvak rovásírásos megnevezése olvasható ki.

Merjük használni jelképeinket – emelte ki Hrubík Béla.

Az emlékkaput a Nyék települések jelen lévő polgármesterei közösen leplezték le. „Jel és tanúságtétel az emlékkapu” – jegyezte meg Parák József, püspöki helynök az emlékjel megszentelése előtt.

Ipolynyék és más Nyék települések is jeles bortermelő vidéken helyezkednek el, így a leleplezések után a Nyék falvak borainak összeöntésére került sor a parkban.

A Nagykürtösi járás legnagyobb létszámú községe idén ünnepli első írásos említésének 890. évfordulóját.

Szombat délelőtt a kultúrház nagytermében a helyi Balassi Bálint Alapiskola tanulói, valamint a tanintézmény történelemtanára előadásban elevenítette fel a falu történelmét. A diákok kis prezentációjában hallhattunk rövid összefoglalót Ipolynyék múltjáról, kulturális életéről, a hagyományok ápolásáról. Emellett Ipolynyék 1938-as anyaországhoz való visszacsatolásáról is előadtak.

Az iskolában Lakóhelyem Ipolynyék címmel rajzpályázatot hirdettek. A pályaművek a kultúrház nagytermének a falán voltak láthatóak. A felső tagozatos diákok projekteket és a rendezvényen elhangzott előadásokat készítették el a jeles évforduló alkalmából.

Szombat délután tartották meg a hagyományos szüreti fesztivált. A népviseletes felvonulást követően a kultúrműsorban felléptek az ipolynyéki tanintézmények tehetséges tanulói, az ipolynyéki és a tágabb régió hagyományőrző csoportjai.

A rendezvényfolyam vasárnap szentmisével ér véget.

Pásztor Péter/Felvidék.ma