Időutazás busszal a 15. századba

A Magyar Nemzeti Múzeum első alkalommal, egész napos program keretében egy 15. századi kolostor ásatására indított buszjáratot Visegrádra szeptember 6-án. A helyszínre egy muzeális Ikarus 66-ossal érkeztek a vendégek. A nagy érdeklődésre való tekintettel a tematikus program szeptember 27-én folytatódik, akkor a Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelyre indulnak a felfedezők.

Nosztalgikus élményben volt részük azoknak, akik szeptember 6-án a Magyar Nemzeti Múzeum egész napos kirándulásán vettek részt. Az utasok egy Ikarus 66-os autóbusszal keltek útra a visegrádi Mátyás Király Múzeumba, ahol Buzás Gergely, az intézmény igazgatója kalauzolta őket.

A „faros” becenévre hallgató Ikarusz 66-os önmagában is nagy attrakciónak számít, hiszen 1955-től a ’80-as évek közepéig használták Magyarországon. Anno az Ikarus gyár helyi, illetve helyközi autóbusztípusa volt, amely legfőképpen a ’60-as, ’70-es évek autóbusz-közlekedését határozta meg hazánkban. A muzeális jármű jól teljesített, gond nélkül szállította utasait a jelenből a múltunkba.

A tematikus program keretében nemcsak a 20. század második feléig utazhattak vissza az időben, hanem a 15–16. századig is, hiszen a program rögtön a ferences kolostor bemutatásával kezdődött: a kolostort Luxemburgi Zsigmond kezdte el építeni, később Mátyás király folytatta, végül II. Ulászló fejezte be. A templom további érdekessége, hogy területének feltárásakor a múzeum régészei emberi csontvázakat találtak és teljesen váratlanul egy koporsó nélkül, halotti lepelben eltemetett gyermek maradványai is előkerültek.

A kolostorban tett tárlatvezetés után a SAGA hagyományőrző csapat orvostörténeti, harcászati bemutatójával és kosztümös tárlatvezetésével zárult a program.

Ez alkalommal az autóbusz 36 ülőhelye gyorsan betelt, így az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum szeptember 27-ére újabb utazást szervez, amikor is az „időbusz” Vértesszőlősre, az őskorba, a múzeum régészeti bemutatóhelyére veszi majd az irányt, ahol érdekes programmal, például a Szelim-barlang megtekintésével készülnek a szakemberek. Az őskori helyszín és feltárás rejtelmeibe dr. Lengyel György régész vezeti majd be az érdeklődőket.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma