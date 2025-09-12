A tanévnyitó ünnepségen iktatták be a Selye János Egyetem új rektorát

A komáromi egyetem konferencia-központjában került sor szeptember 12-én az intézmény ünnepélyes tanévnyitójára, melyen beiktatták a régi-új rektort, Tóth Jánost. Ezzel kezdetét vette a 2025/2026-os akadémiai év a Selye János Egyetemen, ahol az új tanévben közel 1610 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetem három karán.

Az ünnepségen tiszteletét tette számos hazai, magyarországi, kárpátaljai egyetem és főiskola akadémiai vezetője, rektorok, dékánok, egyéb vezetők. Jelen volt a meghívott vendégek között Balogh Csaba, Magyarország nagykövete, Horony Ákos nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos, Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke, valamint számos település polgármestere, oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek vezetői. A történelmi egyházak képviseletében Géresi Róbert református püspök és Kiss Róbert kanonok.

A 22. akadémiai tanévnyitón beiktatták hivatalába az Akadémiai Szenátus által megválasztott, majd 2025 januárjában a szlovák köztársasági elnök által kinevezett új rektort, Tóth Jánost, akinek rektori megbízatása február elsejével kezdődött Szlovákia egyetlen, teljes szervezettségű, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményének élén.

Tóth János a komáromi egyetem alapításától jelen van az intézményben: a Tanárképző Kar Matematika Tanszékének vezetőjeként professzori funkcióban 2004 és 2008 között dolgozott. Két cikluson át, 2009 és 2017 között a Selye János Egyetem rektori tisztségét töltötte be. 2017 február 1-jétől a Selye János Egyetem rektorhelyettese volt és a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Matematika Tanszékén dolgozott egyetemi tanárként professzori funkcióban, 2018-tól pedig professzorként. Nevéhez fűződik a 2009 és 2014 közötti időszak komplex akkreditációs folyamata eredményeként az egyetemi státusz megszerzése. Beiktatását követően Tóth János rektor beszámolt az elmúlt akadémiai évben megvalósult eseményekről, majd köszöntője végén elmondta, az új akadémiai évben összesen 1610 hallgatója van az egyetemnek, amelyből – minden képzési szinten – 710 az új hallgató. Megjegyezte, az elmúlt 21 évben az egyetem 10 950 diplomát adott ki.

Zsembera Róbert, a szlovákiai felsőoktatásért felelős államtitkár köszöntőjében rámutatott, az ország felsőoktatására jelentős változások várnak, ezért a rektorokkal szembeni elvárás a bátorság, az előrelátás és a képesség arra, hogy az akadémiai közösséget úgy vezessék, hogy helytálljon itthon és a nemzetközi környezetben. „Jelenleg új felsőoktatási törvényt nyújtottunk be, melynek célja, hogy rugalmasabbá, színvonalasabbá és modernebbé tegye az oktatást, valamint nagyobb hangsúlyt fektessen a gyakorlatra“ – fogalmazott.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár az egyetem Kárpát-medencei külhoni régióiban betöltött egyedüli szerepéről szólva kifejtette, a Selye János Egyetem példa arra, hogy nemcsak létjogosultsága van az etnikai politizálásnak, de maradandó, kézzelfogható eredménye, sikere is lehet. Ilyen, a szlovák állam által fenntartott, Magyarország támogatásával működő, magyar nyelven oktató komáromi egyetem. „Ha egység, elszántság és állhatatosság van a törekvéseink mögött, akkor páratlan sikereket tudunk elérni“ – húzta alá.

Vladimír Hiadlovský, a Szlovák Rektori Kamara elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, az ország legnépesebb kisebbségének anyanyelven való oktatását biztosító intézmény a művelődés, a kultúra és az értékalapú nevelés otthona nemcsak a szűkebb régió, de az egész társadalom számára. Megjegyezte, manapság egyre inkább hiányzik a párbeszéd, az egymás iránti tisztelet a szlovák társadalomból és megkérdőjeleződnek olyan tudományos tények is, mint az, hogy a Föld gömbölyű. Úgy fogalmazott, a tudományos kutatómunka képezi a társadalom, az egészségügy, a gazdaság és az oktatás fejlődésének alapját. „Fontos, hogy a nyilvánosság is érezze, a tudóstársadalom egységes és tagjai kölcsönösen támogatják egymást” – emelte ki.

Végezetül Keszegh Béla, Komárom polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, köztük az elsős hallgatókat is. Megjegyezte, kihívásokkal teli időket élünk, amit tetéznek még a csökkenő demográfiai mutatók. Mint mondta, a hallgatói létszámok csökkenő vagy stagnáló tendenciát mutatnak, egyre kevesebb a magyar iskolákban érettségiző diák Szlovákiában, így szűkül az egyetemi hallgatók száma is, akik viszont sok esetben külföldön tanulnak tovább. Ez jelentősen sújtja a felvidéki magyarok közösségét – vélekedett. Mint mondta, egy modern ország kizárólag a tudomány és a tudományos élet biztos alapjára épülhet csak.

A köszöntőket követően kiosztották a 2025-ös év Rektori díjait, végül a hagyományokhoz híven az elsőéves hallgatók fogadalomtételére került sor, akiket a Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntött.

Az ünnepi eseményen közreműködtek a Komáromi Művészeti Alapiskola tanárai: Sýkora Éva fuvolán, Pasztorek Ferdinánd hegedűn, Kisjakab József pedig zongorán.

Szalai Erika/Felvidék.ma