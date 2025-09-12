Home Itt és Most Valószínűleg nem könnyítik meg a sífelvonók kiépítését a nemzeti parkokban
Valószínűleg nem könnyítik meg a sífelvonók kiépítését a nemzeti parkokban

Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Változik a környezeti hatástanulmányok (EIA) végzését érintő törvénymódosítási javaslat. Valószínűleg kihagyják belőle a rendelkezést, mely megkönnyítette volna a sífelvonók, sípályák és hotelok kiépítését nemzeti parkok területén – derül ki a Peter Kalivoda (Hlas-SD) parlamenti képviselő által beterjesztett módosítási javaslatból.

„A rendelkezést kihagyjuk a javaslatból, mivel az sérthetné az uniós helyreállítási terv egyik mérföldkövének feltételeit, az alap pedig már megadta a mérföldkőért az anyagi támogatást” – áll a módosítási javaslatban.

A rendelkezés eltörlését csütörtökön Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter is megerősítette a parlamentben. Elmondása szerint a felvonók nem tartoznak a prioritásaik közé.

„Megengedjük önöknek, hogy ne legyenek benne a felvonók és ne kelljen róluk szavazniuk”

– üzente Taraba az ellenzéknek, akik kritizálták a rendelkezést. A PS üdvözli a módosítási javaslatot.

„A környezetvédelmi minisztert a hét során többször is figyelmeztettük, hogy a változtatások hátrányosak lennének a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások felhasználásának szempontjából. Arra is, hogy ütköznek a helyreállítási tervvel. Taraba először nem reagált, de végül módosítási javaslattal kénytelen volt visszavonni a legkárosabb javaslatait” – jelentette ki Tamara Stohlová (PS) képviselő.

A Zöld Többség (Zelená väčšina) kezdeményezés figyelmeztetett rá, hogy az EIA-t érintő törvénymódosítási javaslat megengedőbben szabályozná a természetvédelmi területeken való építkezést.

A Tátrai Nemzeti Park új övezeti térképének bevezetése mellett több helyen kibővítették volna a sípályákat, sífelvonókat és a sípályák permetezésére használt víztározókat, például Javorinánál, Ótátrafürednél, a Tarajkán, Csorbatónál, Zsárnál  vagy a Rohácsi-völgyben. Ezzel több tíz, akár száz hektárnyi tátrai erdő került volna veszélybe.

