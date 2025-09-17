Tíz borászat közös jövőt épít

A 3 Folyó Völgye tíz vezető borászata együttműködési memorandumot írt alá, melyben a régió fejlődésének érdekében közösen köteleződtek el a bor- és gasztroturizmus fejlesztése, a falusi turizmus támogatása, a regionális hagyományok, kultúra és a szőlőművelés történetéhez kapcsolódó értékek megőrzése mellett. A dokumentum a közös márkaépítés, a régió szőlészeteinek és borászatainak megerősítése, valamint a hazai és nemzetközi piacokon a sikeres jelenlét felé tett fontos lépés.

Bauer Ildikó, a 3 Folyó Völgye társulat elnöke így fogalmazott: „Öröm, hogy a 3 Folyó Völgye Fesztivál színpadán tíz kiemelkedő borászat képviselőivel együtt pecsételtük meg ünnepélyesen együttműködési szándékunkat. Hosszú és izgalmas út vezetett idáig, s meg szeretném köszönni a borászközösség eddigi munkáját és az együttgondolkodást. A memorandum a közös építkezés alapja. A tíz borászat a kezdet– célunk, hogy idővel egyre többen legyünk, akik számára fontos a közös jövő és a borvidék fejlődése.”

A memorandumot a Berta családi pincészet, a Bóna Winery, Bott Frigyes, a Csábi Pince, a Csernus Winery&Vineyards, a Fyrmonia Organic Winery, a Geönczeöl Pince, a Chateau Rúbaň, a Kasnyik Winery és a Világi Winery írták alá.

Špek Ákos, a társulat alelnöke hozzátette: „A közös fellépésben rejlik az erőnk. Ha a 3 Folyó Völgye neve egyre ismertebbé válik, abból minden borászat, minden szőlősgazda profitálni fog. Együtt tudjuk feltenni a régiót a bortérképre.”

A közös márka használatának feltételeit a borászatok közösen dolgozzák ki, amelyeket a védjegyszabályzat rögzít majd.

A védjegy használata egységes minőségi elvárásokat és átlátható kereteket teremt, így a fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy a „3 Folyó Völgye” megjelöléssel ellátott borok valóban a térség hagyományait, értékeit és minőségét képviselik.

A közös védjegy erősíti a régió ismertségét, növeli a borászatok piaci versenyképességét, és hozzájárul ahhoz, hogy a vidék vonzóbbá váljon a turisták és a borkedvelők számára egyaránt.

Az aláírás mérföldkő a térség borászatainak történetében, hiszen a közös brand kialakítása hosszú távon nemcsak a borászatokat, hanem a helyi turizmust és gazdaságot is erősíti. Az együttműködésből fakadó előnyök minden szőlősgazdát és borkészítőt érintenek – minél erősebb a közösségi jelenlét, annál több lehetőség nyílik mindenki számára.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma