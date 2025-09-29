Bényben ismét felcsendült a magyar nóta – sikerrel zárult a második nótaest

Szeptember 28-án, vasárnap a bényi kultúrház adott otthont a település immár második alkalommal megrendezett nótaestjének.

Az esemény ünnepélyes hangulatban kezdődött: köszöntötték a nótakedvelő közönséget, a vendégeket, köztük Herbácskó Anita polgármestert, valamint a Csemadok nemrégiben megválasztott országos elnökét, Kiss Beátát. Külön üdvözölték a fellépőket, köztük a neves nótaénekeseket, Mezei Zsoltot zenekarával.

A szervezők hálájukat fejezték ki a rendezvény létrejöttét segítő támogatóknak, így többek között a Bethlen Gábor Alapnak, Nyitra megye önkormányzatának, a helyi önkormányzatnak és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a közösség ismét egy felejthetetlen vasárnap délutánt tölthessen együtt a magyar nóta jegyében.

Varga Andrea, a Csemadok Bényi Alapszervezetének elnöke ünnepi beszédében kiemelte: nagy öröm számára, hogy a kultúrházban ismét életre kelhetett a magyar nóta hagyománya. Mint megjegyezte, a szervezőknek közös álmuk volt, hogy visszahozzák a közösségbe a nótázás bensőséges hangulatát, amelyben együtt lehet énekelni és vigadni. Hozzátette, hogy a Felvidék kiváló nótaénekeseinek a jelenléte és Mezei Zsolt zenekarának muzsikája különös értéket ad az estének.

Kodály Zoltánt idézve hangsúlyozta:

A zene lelki táplálék, amely gyógyítja a lelket és erősíti a közösséget.

Külön köszönetet mondott Smid Erzsi néninek az énekesek meghívásáért, valamint minden segítőnek, aki hozzájárult az esemény sikeréhez.

Herbácskó Anita polgármester ünnepi köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a településen és a környékről is sokan ellátogattak a rendezvényre. Mint hangsúlyozta, különösen fontos számára, hogy olyan közösségi vezetők állnak mellette, akik szívügyüknek tekintik a magyar nóta ápolását. A polgármester asszony szerint a magyar nóta a nemzeti identitás egyik legfontosabb pillére, hiszen kifejezi az örömöt, a bánatot és a boldogságot egyaránt.

„A magyar nemzet a magyar nótában mondja el mindazt, ami a lelkét foglalkoztatja”

– tette hozzá. Háláját fejezte a szervezésért, és külön köszöntötte a már említett Smid Erzsi nénit is, aki hosszú évek óta öregbíti Bény hírnevét szerte a Felvidéken. Ezt követően a polgármester bemutatta a fellépő nótaénekeseket, röviden ismertetve életútjukat, művészi pályafutásukat és a magyar nóta iránti elkötelezettségüket.

Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke rövid köszöntőjében szintén a közösséghez való tartozás fontosságát emelte ki. Mint fogalmazott, a magyar nóta különleges műfaj, amely a reformkor óta hordozza a magyar néplélek kifejezését, és ma is mindenki számára érthetővé teszi a magyar érzelmek világát.

Hozzátette: a nóta összeköti a generációkat, a fellépőket és a közönséget, sőt, a Kárpát-medence és a világ minden táján élő magyarokat is. Megjegyezte, hogy a Csemadok küldetése éppen ezt a közösségi érzést erősíteni és továbbadni.

„A magyar nóta kiváló eszköz arra, hogy szívünket a szeretet és az összetartozás érzete töltse el”

– tette hozzá a Csemadok országos elnöke.

Az est során a közönség valóban átélhette a magyar nóta összekovácsoló erejét. Az előadások nem csupán a műfaj gazdagságát mutatták meg, hanem azt is, hogy a hagyományos dalok ma is képesek közösséget formálni és a magyarság értékeit erősíteni. A második bényi nótaest így méltó módon járult hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta hagyománya tovább éljen, és újra otthonra találjon a közösségi életben.

BN/Herman Barbara/Felvidék.ma