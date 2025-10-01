Home Kitekintő Az EU folyósította Ukrajnának a G7-hitel újabb részletét
Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb ipari országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás kilencedik, négymilliárd eurós részletét – tájékoztatott a brüsszeli testület szerdán.

A pénzügyi támogatási csomag egy legfeljebb 18,1 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitel-együttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát.

A makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében az orosz központi banknak az uniós bankokban befagyasztott pénzeszközeiből származó kamatbevételeket bocsátják Ukrajna rendelkezésére.

A pénzeszközök – a tervek szerint – segítenek Ukrajnának az EU-kölcsön, valamint a G7-partnerek által nyújtott kölcsönök költségeinek fedezésében. Míg a mechanizmus pénzeszközei a hitelek költségeinek fedezésére és visszafizetésére szolgálnak, Kijev az MFA-ból származó összeget saját belátása szerint használhatja fel.

A szerdai kifizetéssel az év eleje óta az Európai Bizottság által Ukrajnának az MFA keretében nyújtott teljes hitel összege eléri a 14 milliárd eurót.

A kölcsön folyósításának feltétele, hogy Ukrajna továbbra is elkötelezze magát a hatékony demokratikus mechanizmusok fenntartása és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett,

valamint további, egy egyetértési megállapodásban rögzíteni tervezett politikai feltételek teljesítése mellett.

A brüsszeli közlemény kiemelte: a szerdán folyósított jelentős kifizetés megerősíti az EU elkötelezettségét Ukrajna támogatása iránt. A támogatás segíteni fogja Ukrajnát növekvő finanszírozási igényeinek kielégítésében, a többi között a védelmi szektorban. A szerdai kifizetésből Ukrajna kétmilliárd eurót drónok vásárlására különít el, az EU és Ukrajna közötti kölcsönös megállapodással összhangban – tájékoztattak.

Oroszország háborújának kezdete óta az EU Ukrajnának nyújtott teljes támogatása megközelíti a 178 milliárd eurót – tették hozzá.

MTI/Felvidék.ma

