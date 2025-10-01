Home Ajánló Póda Erzsébet: Forgatag
Megjelent Póda Erzsébet Forgatag  című könyve. A kötet a címhez hűen afféle irodalmi forgatag. Századokon átívelő – a régmúlttól a mai modern korig tartó romantikus-történelmi fantáziák, humoros-szatirikus történetek, amelyeknél a csapongás mintegy díszítőelem, amely ezeket a szépirodalmi műveket egyedivé varázsolja.

A kötet három részből áll. Az első rész címe: Szerelemről, szeretetről. A Vad szelek lánya című elbeszélés, a régmúltban játszódik, egy kislány felcseperedését és felnőtté válását követhetjük végig. Egy erős, becsületes, állhatatos, tántoríthatatlan, és végül bölccsé váló nő története, amely akár példa is lehet a mai lányok számára.

A Hat gyémánt című elbeszélés szintén a régi korokba vezet: egy fiatal uralkodónő megkoronázásának folyamatát követi, miközben lélektani leírás is a nő belső vívódásairól.

A Barátnők című rész a mai korban játszódik, humoros-szatirikus módon írja le a fiatal és idősebb nők hétköznapi és nem éppen hétköznapi élethelyzeteit, azok reakcióit az adott körülményekre.

A harmadik fejezet címe: Emberek vagyunk, és a szerző legújabb novelláit köti egy csokorba, amelyek a szépirodalmi műfaj széles skáláját mutatják.

A különleges hangulatú, egyedi elbeszélői stílusban íródott elbeszélések és novellák egy kötetbe foglalva hiánypótló műként is hatnak,

mivel az utóbbi időben ezt a műfaj kissé háttérbe szorult, pedig a világirodalom egyik fontos alkotórésze.

A kötet ITT rendelhető meg.

