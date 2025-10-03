Home Magazin A Nyitra Menti Múzeum restauráltatja a vezekényi csatát ábrázoló festményt
A Nyitra Menti Múzeum restauráltatja a vezekényi csatát ábrázoló festményt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: A Nyitra-menti Múzeum Facebook-oldala

Restauráltatja a Nyitra Menti Múzeum a vezekényi csatát ábrázoló panorámafestményt, amely annak állít emléket, hogy a Forgács és az Esterházy család a szomszédos várak helyőrségeivel és a helyi parasztokkal közösen 1652. augusztus 26-án és 27-én leverte a portyázó török csapatokat.

A szakértők a 19. századra datálják a festmény keletkezését. A múzeum tájékoztatása szerint 1837-ben festette az aranyosmaróti Gall mester.

„Egy elveszett, körülbelül 50 évvel a híres csata után készült alkotás helyett készült a festmény Esterházy Zsigmond érsekújvári helyőrségi parancsnok részére, aki részt vett a csatában”

– mondta Denisa Chorváthová, a Nyitra Menti Múzeum munkatársa.

Bár nem a restaurált festmény az eredeti alkotás, de egyike azon a kevés képeknek, amelyek a csatát ábrázolják.

„A kompozíció a táj panorámáját ábrázolja, és hűen mutatja a harcoló katonai egységeket. A kép nagyon rossz állapotban volt, átfogó restaurálásra van szükség. A helyreállítás után az értékes festmény a Nyitra Menti Múzeum aranyosmaróti állandó kiállításának része lesz”

– tette hozzá Chorváthová.

TASR/Felvidék.ma

