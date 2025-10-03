Home Kitekintő A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal
Kitekintő

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A magyar miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek – mutatott rá.

Kijelentette: Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerben az ukránokkal háborúban legyen az oroszokkal. Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért – mondta.

Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van

– rögzítette.

Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, amilyen van a britekkel, a törökökkel.

Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket

– hangsúlyozta, kiemelve: akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van.

A miniszterelnök beszélt arról is, egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Némi felvidéki hang az Európai Parlamentben

„Európának mindent meg kell tennie az Oroszország jelentette...

A többség szerint Magyarországon bevált az iskolai mobilhasználat...

„Az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról”

Kreml: Moszkva reagálni fog arra, ha Ukrajna Tomahawkokat...

Pénteken kezdődnek a képviselőházi választások Csehországban

Vasárnap kezdődik a sakk-Európa-bajnokság 

A lengyel kormány boszorkányüldözésének egyelőre megálljt parancsolt az...

Nemzetközi konferencia az Orosz Világról, a „Russzkij Mir”-ről...

Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma