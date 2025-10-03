Idén bőségesebb lesz az őszi termények többségének hozama Szlovákiában

Az idei évben a legtöbb őszi szántóföldi növény terméshozama meghaladja a tavalyi szintet, kivéve a cukorrépáét – derül ki a Szlovák Statisztikai Hivatal (ŠÚ SR) pénteken közzétett harmadik, pontosított termésbecsléséből. A hozamnövekedés elsősorban a vetésterületek bővülésének, valamint a hektáronkénti átlagtermés emelkedésének köszönhető. Kiemelkedően jó termésre lehet számítani a burgonya és a napraforgó esetében. Az őszi termények hektáronkénti jövedelmezősége meghaladja az elmúlt öt év átlagát.

A második legnagyobb területen termesztett növény, a szemeskukorica idei termésmennyisége 1,14 millió tonna lehet. Ez csaknem 7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, ami nagyrészt a vetésterület 158 ezer hektárra való növekedésének tudható be. A hektáronkénti termésátlag 7,2 tonna körül várható, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi és az elmúlt öt év átlagával.

A siló- és zöldtakarmány céljából termesztett kukorica esetében is emelkedés mutatkozik.

A termelők várakozásai szerint a teljes termés meghaladja az 1,84 millió tonnát, ami 11 százalékkal több, mint tavaly. A hektáronkénti átlagtermés 30,7 tonna lehet, ez 9 százalékkal haladja meg a tavalyi értéket, és több mint 10 százalékkal az ötéves átlagot.

A burgonyatermesztés különösen jó eredményeket hoz: az idei mennyiség (a korai fajták nélkül) 174 400 tonnára tehető, ami csaknem egyharmados, azaz 43 500 tonnás növekedést jelent. A hektáronkénti átlagtermés 31,4 tonna lehet, amely 1970 óta a legmagasabb érték. Ez a tavalyihoz képest majdnem 13 százalékos, az ötéves átlaghoz képest pedig közel 29 százalékos növekedést jelent. A burgonya vetésterülete egy év alatt több mint 14 százalékkal bővült, elérve az 5600 hektárt.

A napraforgótermés a korábbi, augusztusi előrejelzésekhez képest valamivel alacsonyabb lesz, de a teljes termésmennyiség így is közel 180 ezer tonnára tehető, ami 10 százalékkal több a tavalyinál.

Ezt a bővülő vetésterület (67 ezer hektár, ami 4,7 százalékos növekedést jelent) és a 2,7 tonnás hektáronkénti átlag biztosítja. A jövedelmezőség hektáronként így mintegy 8 százalékkal magasabb lehet, mint tavaly, és körülbelül 6 százalékkal haladja meg az elmúlt öt év átlagát.

Kedvezőtlenebb helyzet alakult ki viszont a cukorrépa esetében. Az erőteljes, 23 százalékos vetésterület-csökkenés következtében a teljes termés 18 százalékkal 1,14 millió tonnára eshet vissza. Ugyanakkor a hektáronkénti átlaghozam 62,6 tonnára nő, ami 6 százalékkal jobb a tavalyinál, és 5 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot.

