Home Itt és Most Országos közúti ellenőrzés zajlik a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében
Itt és Most

Országos közúti ellenőrzés zajlik a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében

Drónokat is bevetnek

NZS
NZS

A rendőrség pénteken egész országra kiterjedő közúti ellenőrzést tart. Az akcióban maximális számban vesznek részt közlekedési és közrendvédelmi egységek, továbbá a vasúti rendőrség.

A hatékonyabb ellenőrzés érdekében modern műszaki eszközöket, többek között drónokat is bevetnek. A TASR hírügynökséget Roman Hájek rendőrségi szóvivő tájékoztatta.

„A rendőrök az ellenőrzés során a sebességhatár túllépésére, az alkohol vagy drogok hatása alatt történő vezetésre, a biztonságos követési távolság és kötelező elsőbbségadás betartására, valamint a biztonsági öv és a védőelemek használatára összpontosítanak” – magyarázta Hájek.

Az ellenőrzés célja a szlovákiai közutak biztonságosabbá tétele, melyre annak ellenére is szükség van, hogy a statisztikai adatok a közlekedési balesetek számának csökkenését mutatják.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Idén bőségesebb lesz az őszi termények többségének hozama...

További két F-16-os vadászgép érkezett Szlovákiába

Igazságos büntetést kért az ügyész Robert Fico merénylőjére

Nemcsak októberben, az idősek hónapjában kell tisztelni az...

Folytatódik a Jog az első munkahelyhez projekt

A Szlovák Földalap 2026-ban több mint 6 millió...

Végéhez közeledik Robert Fico merénylőjének bírósági tárgyalása

Párttársai megbocsátottak Marek Krajčínak

Október 8-án avatják fel Duray Miklós síremlékét Losoncon

Az elnöki hivatal visszautasítja Migaľ kijelentéseit

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma