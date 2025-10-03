Országos közúti ellenőrzés zajlik a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében

A rendőrség pénteken egész országra kiterjedő közúti ellenőrzést tart. Az akcióban maximális számban vesznek részt közlekedési és közrendvédelmi egységek, továbbá a vasúti rendőrség.

A hatékonyabb ellenőrzés érdekében modern műszaki eszközöket, többek között drónokat is bevetnek. A TASR hírügynökséget Roman Hájek rendőrségi szóvivő tájékoztatta.

„A rendőrök az ellenőrzés során a sebességhatár túllépésére, az alkohol vagy drogok hatása alatt történő vezetésre, a biztonságos követési távolság és kötelező elsőbbségadás betartására, valamint a biztonsági öv és a védőelemek használatára összpontosítanak” – magyarázta Hájek.

Az ellenőrzés célja a szlovákiai közutak biztonságosabbá tétele, melyre annak ellenére is szükség van, hogy a statisztikai adatok a közlekedési balesetek számának csökkenését mutatják.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk