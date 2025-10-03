Egy piaci nap a Komáromi Jókai Színházban

A Kossuth- és József Attila-díjas Závada Pál Egy piaci nap című regényének Mohácsi István és Mohácsi János készítette színpadi adaptációját viszi színre a Komáromi Jókai Színház teljes társulata október 10-én, pénteken 19 órai kezdettel.

Závada Pál regénye 1946-ban, a második világháborút követően játszódik, és egy fiktív alföldi faluban megtörtént tragikus pogrom eseményeit dolgozza fel. A történet középpontjában egyetlen nap, a piaci nap áll, amely alatt a falu antiszemita indulatokkal fűtött közössége brutális erőszakkal sújt le a zsidó túlélőkre.

Az Egy piaci nap színrevitele a Mohácsi testvérek első felvidéki színházi munkája, bár az előadást már megtekinthették a nézők Pozsonyban, az Eurokontext nemzetközi színházi fesztiválon, a budapesti Radnóti Színház vendégjátékaként, két alkalommal 2019. június 10-én és 11-én.

A Radnóti Színházban 2018. május 13-án tartották az ősbemutatót és 2022 júniusáig játszották az előadást. Az Egy piaci nap 2018-ban elnyerte a Színikritikusok Díját a Legjobb dráma/színpadi szöveg kategóriában, 2019-ben Kortárs Magyar Dráma-díjat kapott.

Mohácsi János rendező Komáromban is az ősbemutató alkotógárdájával, állandó munkatársaival dolgozott. A dramaturg Mohácsi István, a jelmeztervező Remete Kriszta, a díszlettervező Khell Zsolt, a világítástervező Baumgartner Sándor, a zenei vezető Kovács Márton.

„Azt szoktam mondani, hogy egy előadással nem lehet gödröt ásni. A konkrét hasznot nem kérhetjük számon rajta. Szerintem a kultúra nem a közvetlen hasznokon keresztül mutatkozik meg, egyszerűen ez az életünknek az a része, amelyért érdemes élni. Heisenberg azt mondja, hogy kétféle megismerés van: a tudomány és a művészet. Azt tudom, hogy nagyon szeretik nézni például ezt az előadást, de nem gondolom, hogy e miatt mondjuk, megváltozna az előítéletek helyzete Komáromban. Az is igaz, és ezt is szokták mondani, hogy akiknek az előadást meg kéne nézniük, azok úgysem jönnek el rá. Aki viszont eljön, és nemcsak szétfeszül rajta, hanem akár nevetni is tud. Elég gazdagon vannak benne humoros részek, egyébként éppen azért, hogy befogadható legyen ez a dermesztő téma” – nyilatkozza Mohácsi János rendező a Kulisszák műsorfüzetben Finta Viktória dramaturg, főszerkesztő azon kérdésére, hogy vajon a színház, a művészet képes lehet-e változásokat hozni, még ha úgy tűnik is, hogy 1946 óta nem sok minden változott.

Az Egy piaci nap premierje 2025. október 10-én 19 órakor kezdődik a Komáromi Jókai Színházban,

a Premier bérlet érvényes. További előadások: október 11. szombat 19 óra, a Jókai bérlet érvényes, október 12. vasárnap 15 óra, a Lehár bérlet érvényes, október 15. szerda, a Selye János Egyetem bérlet érvényes, október 16. csütörtök, Csemadok bérlet érvényes.

KJSZ/Felvidék.ma