Csaknem ötmilliárd forintos kerettel elindul a Petőfi Kulturális Program 2.0

Közel ötmilliárd forintos kerettel elindul november 1-jével a Petőfi Kulturális Program (PKP) 2.0 – jelentette be Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője csütörtökön Kistarcsán.

A programot bemutató sajtótájékoztatón elmondta: ez a program arról szól, hogy a magyar kultúra közös érték, közös élmény. Azt a célt tűzte a kormány maga elé, hogy „mindenki hozzájusson az élhető, hozzáférhető magyar kultúrához és nemcsak Magyarországon, hanem ahol magyarok vannak szerte a Kárpát-medencében”.

Felidézte, hogy a kormány még 2023-ban indította el a Petőfi Kulturális Program első modelljét, amelyhez akkor nem kevesebb mint ezer település csatlakozott.

A 4,8 milliárd forintból megvalósuló Petőfi Kulturális Program 2.0 célja már az, hogy kétezer magyarországi település mellett még több száz Kárpát-medencei magyar település is csatlakozzon – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Petőfi Kulturális Program 2.0 november 1-jével indul és jövő nyárig tart.

A miniszter kiemelte, hogy megduplázták a részt vevő intézmények számát is, a programhoz 54 kulturális intézmény csatlakozott, köztük a Budapesti Operettszínház, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Hagyományok Háza, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, a Nemzeti Filmintézet, a Nemzeti Művelődési Intézet és sok más kiválóbbnál kiválóbb kulturális intézmény.

Az Operaház segítségével egyre több településre jut el a magyar opera, a Nemzeti Filmintézet segítségével pedig filmvetítések lesznek szerte az országban,

amelyeket beszélgetések követnek majd a filmekről – sorolta Hankó Balázs, hozzátéve, hogy a kulturális program elengedhetetlen része lesz a néptánc, a népzene is, és a Magyar Nemzeti Levéltár egy egyedülálló családfakutatási programot is elindít.

Kiemelte: úgy számolnak, hogy a Petőfi Kulturális Program 2.0 keretében legalább 30 ezren „eljutnak” a Magyar Nemzeti Múzeumba, az Operettbe, az Operába, a Szépművészeti Múzeumba, „vagy éppen Fekete Péterhez egy kiváló cirkuszi előadásra”.

„A Petőfi Kulturális Program mottója: a magyar kultúra ott van, ahol te vagy! Mi magyarok meg mindenhol is ott vagyunk” – jegyezte meg a miniszter.

Kiss B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója elmondta, hogy a Petőfi Kulturális Program keretében tavaly 40 belföldi és 4 külföldi helyszínen léptek fel, összesen 12 629 ember látta az előadásaikat. Idén már 90 településen való fellépésre kaptak lehetőséget, és célba vették Brassót és Marosvásárhelyet is – fűzte hozzá a főigazgató.

Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményi főigazgató-helyettese felidézte, már 2023-ban tudták, hogy nem az embereket kell csupán becsábítani a levéltárba, hanem a levéltárat kell házhoz vinni.

Másik elképzelésük az volt, hogy megtanítsák a technikai eszközök használatát, a levéltári kutatás módszertanát, és az online adatbázisok használatára buzdítsanak. Több mint 140 adatbázisa van csak a Nemzeti Levéltárnak, amelyek otthon, a karosszékből kutathatóak – mutatott rá a főigazgató-helyettes, hozzátéve, hogy tavaly több mint 150 ezren nézték meg az adatbázisaikat, több mint félmillióan a levéltárak honlapjait és digitális tartalmait.

Elmondta, hogy a Petőfi Kulturális Program során már 2023 őszétől több mint 800 településen tartottak levéltári foglalkozásokat, több mint 30 ezer embert személyesen tudtak megszólítani, és be tudták nekik mutatni azt, hogy a levéltári kutatás egy minőségi szórakozás és játszva tanulás.

