A nők kevesebbet keresnek, de egyre tudatosabban fektetnek be Szlovákiában

Bár a szlovákiai nők még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak, az utóbbi években befektetési téren fokozatosan felzárkóznak hozzájuk. A nők általában óvatosabbak, kerülik a felesleges kockázatokat, és inkább passzív befektetési formákat – például indexalapokat – választanak, amelyekkel mérsékelik a pénzügyi veszteségek kockázatát. Erre hívta fel a figyelmet Marek Malina, egy online befektetési platform, a Portu elemzője.

„A nők jellemzően alacsonyabb fizetésű pozíciókban dolgoznak, mint a férfiak, annak ellenére, hogy gyakrabban rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Ez különösen a fiatalabb korosztályokra igaz” – mondta Malina.

Az Eurostat adatai szerint a 25–29 évesek körében a férfiak 29,7 százaléka, míg a nők 47,2 százaléka végzett felsőoktatási intézményben.

Az elemző szerint azonban a nők többsége olyan szakon szerez diplomát, amely kevésbé jól fizetett, például a pedagógia vagy a szociális munka területén, és csupán kis részük tanul műszaki vagy informatikai szakon.

Malina hozzátette, hogy

a nők alacsonyabb bérezése nem kizárólag az azonos munkáért járó alacsonyabb fizetésből fakad, hanem többek között a munkakörök szerkezetéből, valamint az anyasági szabadság és a részmunkaidős foglalkoztatás gyakoriságából is.

A Világgazdasági Fórum adatai szerint Szlovákiában lényegesen kevesebb nő tölt be vezető vagy magas beosztású tisztséget, és alig képviseltetik magukat a kormányban vagy a parlamentben is.

Az elemző rámutatott, hogy a bérek közti különbség a megtakarításokban is megmutatkozik. A szlovákiai nők átlagos bankszámlaegyenlege 5278 euró, míg a férfiaké 8021 euró. Ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy a női befektetők száma gyorsabban nő, mint a férfiaké.

„Bár a nők befektetési ismeretei a felméréseink szerint még mindig elmaradnak a férfiakétól, egyértelműen látható a fejlődés – egyre többen gondoskodnak tudatosan a jövőjükről, és rendszeresen tesznek félre pénzt”

– tette hozzá Malina.

A Portu elemzője szerint a nők körében a passzív befektetési formák iránti érdeklődés különösen erős, ami biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb pénzügyi magatartást eredményez, valamint segít minimalizálni a lehetséges veszteségeket.

