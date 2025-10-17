Home Képriport A Szvrcsek Anita Akusztik Trió „Világok násza“ című koncertje Rimaszombatban
Képriport

A Szvrcsek Anita Akusztik Trió „Világok násza“ című koncertje Rimaszombatban

Pósa Homoly Erzsó
Pósa Homoly Erzsó
Bertők István, Szvrcsek Anita, Várady Zsolt (Fotó: HE/Felvidék.ma)

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának főszervezésében október 16-án megnyitották a XXII. Győry Dezső Kulturális Napokat.

A nyitórendezvényre, a Szvrcsek Anita Akusztik Trió „Világok násza“ című koncertjére a társszervező, a rimaszombati Gömör-Kishonti Művelődési Központ nagytermében került sor. A koncerten magyar, spanyol, angol, francia örökzöldek, ismert latin dallamok, sanzonok és jazz-feldolgozások hangzottak el, többek közt Seress Rezső, Dés László és Presser Gábor szerzeményei, valamint Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Sting, Astor Piazzolla, Nina Simone dalai.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Képriport Sulyok Tamás komáromi látogatásáról

Őszi elcsendesülés a gyűgyi természetben

Félszáz éves a Hárskúti Rozmaring Népdalkör

Virtuális séta a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban

477. Párkányi Simon-Júda vásár képekben

Duray Miklós síremlékének felavatása képeken

Őszi barangolás az alsósztregovai kastélyparkban

Fáklyás felvonulás Nagybalogon képeken

Nemzeti gyásznap Dunaszerdahelyen – az aradi vértanúk példája...

Az aradi vértanúk emlékezete Rimaszombatban képeken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma