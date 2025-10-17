A Szvrcsek Anita Akusztik Trió „Világok násza“ című koncertje Rimaszombatban

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának főszervezésében október 16-án megnyitották a XXII. Győry Dezső Kulturális Napokat.

A nyitórendezvényre, a Szvrcsek Anita Akusztik Trió „Világok násza“ című koncertjére a társszervező, a rimaszombati Gömör-Kishonti Művelődési Központ nagytermében került sor. A koncerten magyar, spanyol, angol, francia örökzöldek, ismert latin dallamok, sanzonok és jazz-feldolgozások hangzottak el, többek közt Seress Rezső, Dés László és Presser Gábor szerzeményei, valamint Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Sting, Astor Piazzolla, Nina Simone dalai.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma