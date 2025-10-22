A Kutak Adrienn alkotta holokauszt-mementó Liptószentmiklóson

Az Ipolyságon élő Kutak Adrienn keramikusművészhez már számos kültéri alkotás, emléktábla, emlékmű köthető. Az utóbbi időszakban több holokauszt-emlékmű elkészítésére kapott megbízást. A hét elején Liptószentmiklóson leplezték le a legújabb ilyen alkotását. Közel hétszáz elhurcolt és meggyilkolt zsidó neve szerepel a különleges technikával és nem mindennapi alapanyagból megálmodott emlékművön.

Megkeresésünkre a keramikusművész elmondta: több szempontból is egyedi volt a tervezés, az alkotás és a kivitelezés.

Mint elárulta, az eddig elkészített holokauszt-emlékművei zárt területen, temetőkben, illetve múzeum udvarán lettek elhelyezve. Ám Liptószentmiklóson egy park részeként került kivitelezésre az emlékmű. Mindez nem véletlen, valaha ezen a területen volt a város zsidó temetője, melyet a múlt százas hetvenes éveiben szanáltak. A park földjében a mai napig is megtalálhatóak az egykori zsidó közösség tagjainak maradványai.

„A parkkal és a most átadott emlékművel is tisztelegnek az egykor a város mintegy hatvan százalékát kitevő zsidó közösség előtt” – mondta Kutak Adrienn.

Az emlékmű alaprajza egy Dávid-csillagot formáz. A parkban megvalósult emlékmű egy seb jelképeként is felfogható. Az emlékmű alatt a szepesi travertin mészkővel fedték le a csillagalaprajzot.

A csillag három szárára épült a 2,3 méter magas betonfal, erre helyezték a különleges alapanyagú corten acéllapokat, melyekre lézeres gravírozással került fel a közel hétszáz áldozat neve.

A nevek mellett a fal egy részén megjelenik a vasúti sínek és a reményvesztett kezek szimbóluma.

Természetesen a menóra is helyet kapott az emlékművön. Az acéllapokat gyorsított eljárással rozsdásították, így adva meg a méltó patináját.

A most átadott új emlékműhöz szorosan kapcsolódva visszakerültek az egykori temető egyes sírkövei is.

„Az emlékmű és annak jobb oldalán elhelyezett húsz sírkő összhangban áll. Az emlékmű a holokauszt áldozatainak állít emléket, a régi sírkövek pedig a liptószentmiklósi egykori zsidó polgárok előtt tisztelegnek”

– magyarázta Kutak Adrienn. A közeljövőben az emlékmű bal oldalára is kerülnek még sírkövek.

A munkafolyamat egy esztendőt vett igénybe. A nem mindennapi terep és az időjárási viszontagságok miatt maga a tervezés és a kivitelezés is a szokásosnál tovább tartott.

Az emlékmű főmecénása Milan Filo filantrop volt, a tervezésben és részben a kivitelezésen több ipolysági cég és szakember is közreműködött.

A hétfői avatóünnepséget Liptószentmiklós városa és a Szlovák Országos Zsidó Hitközség közösen szervezte. Az átadó után a zsinagógában könyvbemutatóval és Kutak Adrienn előadásával folytatódott az esemény.

Kutak Adrienn legnagyobb, legtöbb nevet összegző holokauszt-emlékműve Dunaszerdahelyen látható, emellett többek között Ipolyságon, Rózsahegyen és Alsókubínban is lepleztek már le általa tervezett holokauszt-emlékművet.

Pásztor Péter/Felvidék.ma