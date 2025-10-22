A múlt évi adatokhoz képest növekedés tapasztalható az illegális bevándorlók számában a magyar határon – mondta a déli határhelyzetre irányuló kérdésre válaszolva a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bakondi György közlése szerint míg a tavalyi év ugyanezen időszakában a hatóságok 9300 határsértőt fogtak el a magyar határon, addig az idén már 11 100-at.

Megjegyezte, megmaradt a korábbi hónapokban is tapasztalt nagyságrendi növekedés az illegális bevándorlók számában a magyar határ térségében és az előrejelzések azt mutatják, hogy ez valószínűleg fennmarad az év hátralévő részében is.

A főtanácsadó arról is beszélt, hogy az Európai Unió (EU) érzékelte, a nemzetállamok migrációs politikájában fordulat állt be a 2015-ös helyzethez képest. Emiatt az unió – az új migrációs paktumra támaszkodva – változtatásokba kezdett a saját politikájában, például a biztonságos országok listájának létrehozásával vagy szerződéskötésekkel azokkal az országokkal, ahonnan közvetlen migrációs útvonalak tartanak az EU területére.

Mint mondta, ezek a – tagállamok nyomására megszületett – lépések az unió migrációs politikája változásának irányába mutatnak, mert ha az EU nem lép, akkor az államok önállóan vagy csoportosan tesznek lépéseket a lakosság biztonságának biztosítása érdekében.

Bakondi György szerint az elmúlt tíz évben az illegális migráció által okozott negatív hatásokat a lakosság a mindennapi életben is érzékeli.

Mint mondta, Friedrich Merz német kancellár nemrég jelentette ki, hogy „a migráció miatt tarthatatlan a közbiztonsági helyzet”, a gyerekeket és a nőket pedig sötétedés után nem szabad kiengedni az utcára, mert nem biztonságos az ott-tartózkodás. A főtanácsadó rámutatott, ehhez képest a közép-európai és a magyar közbiztonsági helyzet – ahol nem kell számolni az illegális migránsok tömeges jelenlétével – összehasonlíthatatlanul jobb.

Bakondi György elmondta, a közelgő EU-csúcson abban biztosan nem születik változás, hogy a magyar álláspontot mindig bírálják, legyen szó a migrációról, a háborúról vagy a gyermekek védelméről. Szerinte arra sem lehet számítani, hogy a migráció kapcsán rendkívüli fordulat legyen, például visszavonnák a migrációs paktumot vagy módosítanák annak azon részeit, amelyek ellen a legtöbb tagállam tiltakozik.

Hozzátette, olyan lépésekben várható politikai döntés, mint az útbaindító országokkal való együttműködés, a biztonságos országok listájának létrehozása vagy a kitoloncolási határozatok egységesítése. Megjegyezte, a témákban született döntések után a szakpolitikai területeken az intézkedések részletes kidolgozására is sor kerül.

A főtanácsadó arra is kitért, hogy Európa több országában előretörtek azok a pártok, amelyek a programjukban a migrációs politika megváltoztatását, a lakosság biztonságérzetének fokozását helyezték előtérbe. Szerinte, ha e pártok összehangolják a tevékenységüket, az elvezethet az EU migrációs politikájának mielőbbi korrekciójához is.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy a szavak, a politikai nyilatkozatok és a valós cselekvés között a nyugat-európai országok tekintetében nagy eltérések lehetnek. Míg a lengyel határon uniós pénzből építenek kerítést, a Magyarországon saját forrásból megépített kerítés miatt bírságolnak – jegyezte meg.

MTI/Felvidék.ma