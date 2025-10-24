Bogyarét ismét ünnepelt – megható pillanatok a szépkorúak köszöntésén

A Nyitra megyei Bogyaréten minden október különleges időszak: az idősek hónapjában a falu apraja-nagyja hálával fordul azok felé, akik évtizedeken át formálták, építették a közösséget. A mindössze 177 lelket számláló település kultúrháza idén is megtelt – mintegy harminc nyugdíjas gyűlt össze, hogy együtt ünnepeljenek, emlékezzenek, és hálát adjanak a közös múltért és egymásért.

A rendezvényen a település polgármesternője köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Szavaiban kiemelte: fontos, hogy időről időre megálljunk, és kifejezzük megbecsülésünket azok iránt, akik életük során nemcsak dolgoztak és gondoskodtak, hanem ma is példát mutatnak szeretetükkel, türelmükkel és derűjükkel.

Mint fogalmazott,

„ez a nap a mosolyról, a bölcsességről és a türelemről szól, amit nap mint nap kapunk Önöktől”, majd jó egészséget és örömteli napokat kívánt minden résztvevőnek.

A meghívott vendégek között volt dr. Viola Miklós, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselője is, aki elismeréssel szólt a két éve alakult bogyaréti nyugdíjasklub tevékenységéről. Beszédében mások mellett hangsúlyozta, hogy az ilyen összejövetelek nemcsak a jó hangulat forrásai, hanem a magány oldásának fontos eszközei is – igazi „barátság szigetei” ezek az alkalmak.

Arra buzdította a klub tagjait, hogy

maradjanak aktívak, keressék fel a környezetükben élő, egyedülálló időseket, és mutassák meg nekik is, hogy a nyugdíjasként töltött évek is lehetnek a közösség, az öröm és a szeretet időszaka.

Köszönetét fejezte ki a polgármesternőnek, amiért támogatja a település szépkorú lakóit, segíti a klub működését és közösségformáló munkáját.

Az ünnepi program legmeghatóbb pillanatai közé tartozott a kerek évfordulósok köszöntése. A falu közössége nagy tapssal ünnepelte azokat, akik idén ünnepelték jeles születésnapjukat:

80 évesek – Both Ernesztína, Ilcsik Rozália és Almási Terézia,

75 éves – Nagy Erzsébet,

70 éves – Jakab Margit,

65 éves – Fűzik Éva.

Mindegyikük életútja példaként állhat a fiatalabb generációk előtt, hiszen munkájukkal, derűjükkel és emberségükkel a falu közösségét gazdagították.

Különösen szívmelengető pillanat volt, amikor bejelentették, hogy hamarosan gyémántlakodalmat ünnepelhet Kucsora Margit és Farkas József, akik hatvan évvel ezelőtt kötötték össze életüket. A hír nagy tapsot és meghatott örömöt váltott ki a jelenlévőkből – a hűség és kitartás példájaként mindenki előtt.

A programot közös ebéd követte, amelyet oldott, jó hangulatban fogyasztottak el a vendégek. Az ünnep ezután sem ért véget: a Csiliznyáradról érkezett Molnár Máté operettslágerekkel szórakoztatta a közönséget, melynek tagjai hamar dalra fakadtak vele együtt. A kultúrházat nevetés, taps és jókedv töltötte be .

A szépkorúak köszöntése nem pusztán ünnep volt, hanem egy újabb bizonyíték arra, hogy a közösség ereje a legszebb ajándék, amit adhatunk egymásnak.

A szeretet, a figyelem és a közös élmények teszik igazán gazdaggá a mindennapokat.

Isten éltesse a bogyaréti szépkorúakat jó egészségben, békében és szeretetben!

ZVN/Felvidék.ma