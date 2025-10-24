Danko: az ellenzéki képviselők nem járnak munkába, és tőlük várnak segítséget

Az ellenzéki képviselők nem járnak munkába, nem teljesítik kötelességeiket, de azt elvárják a kormánypártoktól, hogy segítsenek megnyitni például egy rendkívüli parlamenti ülést, amelyen a kormány valamelyik tagját szeretnék visszahívni – jelentette ki Andrej Danko, az SNS elnöke, a parlament alelnöke, miután pénteken sem sikerült megnyitni a Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter leváltására kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést.

A törvényhozás határozatképtelen volt, csupán 43 képviselő jelentkezett be a szavazáskor. Az ülés megnyitásához legalább 76 szavazatra lett volna szükség. A parlamentben csupán 71 ellenzéki képviselő van.

„Ha mindannyian itt lennének, joguk lenne azt mondani, hogy a kormánykoalíció segítsen megnyitni az ülést. De nem járnak munkába, nem teljesítik a kötelességeiket, csak beterjesztik a javaslatokat, és tőlünk várják a hiányzó szavazatokat. Égbekiáltó az ellenzék lustasága” – jelentette ki Danko.

Azért is bírálta az ellenzéket, mert nem volt jelent csütörtökön (október 23.) este a hazárdjátékokról szóló törvény végszavazásán, melyet Rudolf Huliak (független) idegenforgalmi és sportminiszter tárcája terjesztett elő. A javaslatot nem támogatta egyhangúlag a koalíció, az SNS képviselői tartózkodtak.

„Ha tegnap este a munkahelyükön lettek volna az ellenzéki képviselők, ez a törvény nem megy át. Ez az ő lustaságuk és alibizmusuk” – véli Danko.

Egyúttal azonban azt is megerősítette, hogy a koalíciós szerződés miatt a pártja nem támogat ellenzéki javaslatokat. „A koalíciós szerződés alapelve, hogy vannak dolgok, amiben megállapodik a koalíció. Tudom, hogy azt szeretnék, ha mindenem összevesznénk. Én és az SNS tegnap nem tudott azonosulni Huliak javaslatával, jól tudják, hogy fenntartásaim vannak a kormányfővel kötött megállapodásával kapcsolatban is. De a kormány bizonyos értékek és elvek alapján működik, amelyeket nem lehet megsérteni” – jelentette ki az SNS elnöke.

TASR/Felvidék.ma